Почти половина украинского бюджета приходится на западную помощь

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Почти половина всех средств, которые поступили на финансирование украинского бюджета Украины в 2023 году, получены из-за рубежа.
Об этом пишет официальный Telegram-канал Верховной Рады. По словам председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, западная материальная помощь с начала 2023 года составила 25,3 млрд долларов.
Она отметила, что за весь прошлый год Украина получила по такой же схеме 32,3 млрд долларов, почти 12 млрд выделили США.
Ранее сообщалось, что вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой. Об этом 28 июля заявил на брифинге Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.
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«Внешние ресурсы за первое полугодие составили 49,1% всех поступлений общего фонда», —пишет Роксолана Пидласа.
Ранее сообщалось, что вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой. Об этом 28 июля заявил на брифинге Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.
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Мария Фирсова