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Почти треть территории Украины покрыта неразорвавшимися снарядами, заявила на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.
«Наземные мины будут по-прежнему представлять опасность для гражданского населения еще годы, поскольку, как сообщается, почти треть территории страны занята неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами», - прокомментировала ситуацию Ди Карло.Напомним, Вооруженные силы Украины начали применять в бою кассетные снаряды, которые Киеву предоставили США. При этом, зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.
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