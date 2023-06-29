Под Антоновским мостом обнаружили иностранных наемников

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Собеседник СМИ – российский сапер – объяснил, что ВСУ пытаются перебраться на левый берег Днепра, после обмеления реки, которое произошло после разрушения Каховской ГЭС.
«Малый мост, Алешкинский, который подвергся атаке противника, (имеет – ред.) большое количество разрывов, и состояние его – не особо хорошее. Состояние Антоновского моста, я бы даже сказал, плачевное. По нему не перебраться, ничего нельзя сделать», - в завершении сказал сапер.
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