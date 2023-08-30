Под Артёмовском уничтожены шесть украинских пилотов

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Накануне, 29 сентября, в районе Артемовска во время выполнения боевых задач были ликвидированы сразу шесть украинских пилотов, которые имели офицерские звания. Об этом сообщил спикер бригады ВСУ Евгений Ракита.
«Вчера на Бахмутском (Артёмовском – ред.) направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского», - рассказал Ракита.
Он также уточнил, что все погибшие пилоты имели офицерские звания. При этом подробности их гибели, а также имена Ракита не назвал, отметил, что неразглашение информации необходимо для безопасности.
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