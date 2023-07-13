Под Херсоном пресечены попытки ВСУ форсировать Днепр

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Соединениям группировки войск «Днепр» на херсонском направлении в районе Дачи и Антоновки удалось пресечь две попытки ВСУ форсировать Днепр.
ТАСС пишет об уничтожении трёх лодок и более 60 военных. Также ликвидированы две гаубицы М-777, расчёты и боекомплекты к ним.
В островной зоне уничтожены два миномета калибра 120 мм с боевыми расчетами, на каховском направлении удалось ликвидировать две позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении.
Он пояснил, что данный участок дороги ВСУ использовали для снабжения своих войск и эвакуации раненых. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
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В островной зоне уничтожены два миномета калибра 120 мм с боевыми расчетами, на каховском направлении удалось ликвидировать две позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка.
Он пояснил, что данный участок дороги ВСУ использовали для снабжения своих войск и эвакуации раненых. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
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Мария Фирсова