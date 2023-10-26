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Российским военным на запорожском направлении удалось взять под контроль опорный пункт ВСУ. Там хранилось американское оружие.
Об этом рассказал командир российского добровольческого ударного отряда «Барс-10», его позывной Сатурн, пишет РИА Новости.
По его словам, во время штурма укрепрайона в лесополосе начался бой. В результате бойцы взяли под контроль опорный пункт украинской армии.
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По его словам, во время штурма укрепрайона в лесополосе начался бой. В результате бойцы взяли под контроль опорный пункт украинской армии.
«Там оказалось брошенное американское оружие, в том числе вот этот пулемет «Браунинг» калибра 12,7 миллиметра, боеприпасы к нему американского производства», — рассказал Сатурн.Ранее сообщалось, что силовики нейтрализовали агента украинских спецслужб, планировавшего устроить теракт в тверском военкомате.
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Мария Фирсова