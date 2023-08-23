Под обстрелом белгородского села погибли три человека

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Под повторным обстрелом санатория в в селе Лавы Белгородской области погибли три человека, заявил глава региона в своем Telegram-канале.
«В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте», - прокомментировал ситуацию Гладков.
Еще одного пострадавшего пытались спасти врачи, однако, он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.
Ранее житель освобожденного Артемовска рассказал, как несколько раз испытывал на себе зверства украинских военных.
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