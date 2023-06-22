Под обстрелом ВСУ погиб житель Запорожской области

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Украинские боевики обстреляли Запорожскую область, один мирный житель погиб
Под обстрелом Вооруженных сил Украины города Токмак Запорожской области погиб один мирный житель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы региона.
Представители служб заявили, что всего по городу выпустили три ракеты, две из которых были сбиты ПВО. Предположительно, обстрел велся из HIMARS.
Снаряд угодил в жилой девятиэтажный дом, поврежден фундамент строения. Один житель города погиб в результате обстрела.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, как российским системам ПВО удалось перехватить пять британских ракет Storm Shadow за сутки.
Представители служб заявили, что всего по городу выпустили три ракеты, две из которых были сбиты ПВО. Предположительно, обстрел велся из HIMARS.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, как российским системам ПВО удалось перехватить пять британских ракет Storm Shadow за сутки.
Евгения Парфентьева