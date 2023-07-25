Под обстрелом ВСУ повреждения получили вокзал и газопровод в Кременной

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В городе Кременная здание вокзала, железнодорожное полотно и газопровод получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает правительство ЛНР в своем Telegram-канале.
«Повреждены газопровод среднего давления, находящийся возле железнодорожного вокзала, железнодорожное полотно, здания железнодорожного вокзала», - прокомментировали ситуацию представители региона.
После вчерашнего обстрела также разрушена почта и повреждена площадь перед автовокзалом.
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Евгения Парфентьева