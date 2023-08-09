Под обстрелом Запорожской области погибли четыре человека

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«Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Трудовое Токмакского района. По предварительной информации, погибли четыре мирных жителя, еще двое получили ранения. Информация уточняется», - прокомментировали ситуацию представители оперативных служб.
При очередном обстреле Донецка со стороны украинских войск в Петровском районе погибла четырехлетняя девочка.
«По злой воле украинских карателей погибла девочка 2019 года рождения. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на улице Осоавиахима. Царствие небесное маленькому Ангелу!», — написал глава администрации Донецка.
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