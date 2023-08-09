Под обстрелом Запорожской области погибли четыре человека

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть жителям Мариуполя радость и помогают в создании условий для их дальнейшей полноценной жизни. Работы по восстановлению жилого дома в Приморском районе Мариуполя шли ударными темпами.

Специалисты из Подмосковья выполнили устройство мягкой кровли, замена оконных блоков, в местах общего пользования произвели отделочные работы, кладку плитки, замену поручней лестничных маршей, установку подъездных, тамбурных, технических, локально квартирных дверей. Произвели замену стояков горячего водоснабжения и выполнили электромонтажные работы, работы по канализации и центральному отоплению.

«Специалисты подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области ГБУ МО «Управления технического надзора капитального ремонта» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» осуществляли контроль за ходом выполнения каждого этапа работ. Работы проводились нашим Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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