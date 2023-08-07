Под Одессой из кафе выгнали военного, пожаловавшегося на российскую музыку

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В Белгороде-Днестровском Одесской области украинского военного выгнали из кафе за то, что он был недоволен играющей в заведении песни на русском языке. Об этом рассказал украинский журналист Константин Андриюк.
«Военный услышал в кафе русскую музыку. Подошел, сделал замечание и попросил выключить», - написал Андриюк в соцсетях, подкрепив свое сообщение видео инцидента, а также протоколом из полиции.
Однако администратор кафе заявила военному на русском языке, что она болгарка и попросила военного покинуть заведение, посчитав, что он провокатор. После чего охрана выпроводила недовольного российской песней мужчину на улицу.
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Элина Позднякова