Под Одессой по судоремонтному заводу нанесли удар

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По судоремонтному заводу в районе Одессы нанесли удар.
Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
Утром в Одесской и Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позже местные СМИ заявили о серии взрывов в Одессе.
Ранее на Украине в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления.
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«В том числе атакован судоремонтный завод под Одессой», — написал Гончаренко.
Ранее на Украине в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы.
«В пригороде Днепра слышны взрывы», — пишет Телеграм-канал «Общественное».Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления.
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Мария Фирсова