Под украинским обстрелом ДНР ранен ребенок

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ВСУ обстреляли село Юрьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 августа по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Юрьевка, пострадал ребенок – мальчик 2017 года рождения», - прокомментировали ситуацию представители СЦКК.
Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что Вооруженные силы Украины уничтожили 1049 гражданских объектов на территории Донецкой Народной Республики, более 800 из них – школы и детские сады. Сенатор напомнила, что с 2014 года на территории ДНР от рук киевского режима погибли 228 детей, еще 789 получили ранения разной степени тяжести.
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Евгения Парфентьева