Под украинским обстрелом кассетными боеприпасами погибла женщина

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Вооруженные силы Украины трижды обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, заявил врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина», - прокомментировал ситуацию Балицкий.
Глава региона добавил, что еще один мирный житель получил ранения в результате обстрела. Его госпитализировали. Вторую ракету сбили российские системы ПВО, третий снаряд не разорвался, его обезвредят саперы, заключил Балицкий.
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