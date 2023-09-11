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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок городского типа Еленовка в ДНР, в результате чего пострадал мирный житель, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 сентября по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Еленовка: - ранен мужчина 1991 года рождения», - прокомментировали ситуацию в СЦКК.
8 августа во время атаки монастыря в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадал ребенок. По информации Mash, в момент атаки мальчик шел рядом с послушником, когда мина, сброшенная дроном, упала на землю. К счастью, наряд угодил в траву рядом с ними, а не в асфальт, осколки от которого могли бы сильно поранить людей.
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Евгения Парфентьева