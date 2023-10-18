Под украинским обстрелом в ЛНР погиб мирный житель

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Гончаровка в ЛНР, в результате чего погиб мирный житель, об этом сообщила районная администрация в своем Telegram-канале.
«Сегодня 18 октября около 12:00 вследствие зверского обстрела со стороны украинских националистов в селе Гончаровка Сватовского района частично было разрушено помещение детского садика и в результате прилета снаряда погиб мирный житель», - прокомментировали ситуацию представители администрации.
Отмечается, что прибывшая на место происшествия комиссия оценит ущерб и примет решение о выплате компенсаций пострадавшим.
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