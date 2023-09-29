Под украинским огнём в Херсонской области погибла 19-летняя девушка

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«В результате артиллерийского обстрела ВСУ в районе школы не совместимые с жизнью травмы получила гражданка 2004 года рождения. Проводится судебно-медицинская экспертиза», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Вчера Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Алёшки Херсонской области, снаряд разорвался рядом с детским садом. К счастью, никто из детей не пострадал, однако, травмы получила сотрудница дошкольного учреждения, которая в момент обстрела находилась на улице.
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