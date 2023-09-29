Под украинским огнём в Херсонской области погибла 19-летняя девушка

Строители из Московской области продолжают ремонтно-восстановительные работы многоквартирных жилых домов в Орджоникидзевском районе Мариуполя.

Трёхэтажное кирпичное здание жилого дома в одном из переулков Орджоникидзевского района города получило значительные повреждения от прямых попаданий снарядов и возгораний.

«До завершения восстановительных работ будет проведена новая электропроводка и реконструирован фасад здания. Строители из Подмосковья активно проводят восстановительно-ремонтные работы, прилагая все усилия для обеспечения мариупольцам комфортной жизни», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы. На сегодняшний день производится отделка мест общего пользования.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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