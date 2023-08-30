Под Воронежем системами РЭБ подавлен вражеский БПЛА

Фото: iStock/R_Type
В среду, 30 августа, под Воронежем российские системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Сегодня днём в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолётного типа.», - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших среди мирного населения нет. Место падения вражеского беспилотника оцеплено. Сейчас там работают экстренные службы региона.
Читайте также:
Ночью произошла массовая атака беспилотников на территорию Центральной России
Два украинских дрона атаковали телебашню в Брянске
Четвертый беспилотник сбит в Брянской области
Элина Позднякова