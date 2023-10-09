«Поддержка дает трещину»: В Германии раскрыли смертельную схему для Украины

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Альянс западных сторонников Украины начинает давать трещины, пока Россия пополняет свои запасы вооружений. Об этом сообщает немецкая газета Zeit.
В публикации указано, что российская армия достаточно быстро восполняет нехватку вооружений, чем ранее ожидалось. И чем дольше Украина не может достигнуть результатов, тем больше времени понадобится ее собственной экономике и армии на перевооружение. При этом, проблемы и кризисы в Евросоюзе и США приведут к снижению оказываемой поддержки.
Как отмечает Zeit, медлительность стран НАТО в поставках Украине военной техники позволила РФ выиграть время и адаптироваться в текущей ситуации.
«Возросло производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на объемы производства, российская армия теперь будет уделять приоритетное внимание точности и эффективности», — сообщается в материале газеты.
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