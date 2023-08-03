Подмосковье приступило к восстановлению домов и социальных объектов в Макеевке в ДНР

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
«С учетом дождей первоочередная задача провести защитные мероприятия на кровлях, поврежденных в результате вражеских обстрелов в Червоногвардейском районе Макеевки. Материал для закрытия теплового контура домов заказан», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Уже на этой неделе специалисты приступят к установке новых окон и ремонту кровли жилых домов и социальных объектов.
«Особо хочу поблагодарить Московскую и Ленинградскую области, город Сочи, а также компанию «Техстрой», они являются лидерами в восстановлении пострадавшего микрорайона», — написал врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем официальном телеграм-канале.
Завершение строительно-восстановительных работ намечается на конец сентября текущего года.
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