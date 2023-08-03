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Подмосковье приступило к восстановлению домов и социальных объектов в Макеевке в ДНР

03 августа 2023, 12:56

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

При координации министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, региональный Фонд капитального ремонта проведет восстановление 40 объектов в Макеевке на территории Донецкой Народной Республики.

«С учетом дождей первоочередная задача провести защитные мероприятия на кровлях, поврежденных в результате вражеских обстрелов в Червоногвардейском районе Макеевки. Материал для закрытия теплового контура домов заказан», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Уже на этой неделе специалисты приступят к установке новых окон и ремонту кровли жилых домов и социальных объектов.


Специалистам Фонда капитального ремонта предстоит восстановить 330 объектов недвижимости, почти полностью разрушенной в ходе боевых действий, в Макеевке.

«Особо хочу поблагодарить Московскую и Ленинградскую области, город Сочи, а также компанию «Техстрой», они являются лидерами в восстановлении пострадавшего микрорайона», — написал врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем официальном телеграм-канале.

Завершение строительно-восстановительных работ намечается на конец сентября текущего года.

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ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении
Балицкий: ВС России отразили украинские атаки на Запорожском направлении
03 августа 2023, 11:20

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Врио губернатора области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ минувшей ночью в отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Три штурмовые бригады военнослужащих Украины готовились к проведению наступательных действий на Запорожском направлении.

Огнем артиллерии ВС РФ места дислокации ВСУ были уничтожены. Практически весь личный состав ликвидирован. Оставшиеся в живых бойцы украинских формирований скрылись в ближайшей лесополосе. Балицкий обратил внимание на отбрасывание противника в районе Пятихаток. Потерпев огневое поражение, ВСУ отступили назад. 

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Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли значительную часть вооружения и техники в первые две недели контрнаступления. 

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#вс рф
#вооружения
#разведка
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В Брянской области ВСУ обстреляли миномётами село Соловьёвка
03 августа 2023, 10:55

Фото: istockphoto/Standart

С 10 часов утра в селе Соловьёвка было зафиксировано 20 прилётов.
Mash пишет, в ВСУ начали обстрел брянского села Соловьёвка. Сообщается о разрушении двух домов. Село частично обесточено. Люди поспешили спрятаться в подвалах.

Ранее вооруженные силы Украины нанесли удар по ЛЭП в Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Линия электропередачи получила повреждения в селе Вязовое Краснояружского района. Этот населенный пункт находится в 1,5 километрах от украинской границы.

По информации СМИ, по Вязовому выпустили три мины калибра 120 мм. В результате атаки никто не пострадал. Предварительно, обстрел вели из села Поповка Сумской области.

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#всу
#сво
#обстрел
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Британская разведка назвала причины медленного наступления ВСУ
Разведка Британии: Кустарники и мелкие деревья сдерживают продвижение ВСУ на юге
03 августа 2023, 10:50

Фото: iStock/ EvgeniyShkolenko

Сдерживающим фактором продвижения ВСУ на юге являются кустарники и мелкие деревья. Об этом сообщается в сводке ведомства, опубликованной в Twitter.
В условиях теплого и влажного климата, сорняки и кусты стремительно растут, что создает препятствия для военнослужащих Украины при наступлении.

В британской разведке сообщили, что прорастание кустарников идет на руку российским военным, которые используют их как дополнительное укрытие и маскировку. ВСУ сталкиваются также со сложностями в разминировании полей, так как боеприпасы тщательно прикрываются растительностью. 

Отмечается, что обе стороны конфликта сложно продвигаться вперед, так как пехота использует кустарники для прикрытия. 

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#боеприпасы
#всу
#украина
#вс рф
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Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА в Калужской области
МО РФ подтвердило уничтожение шести украинских БПЛА над территорией Калужской области
03 августа 2023, 08:54

Фото: iStock/vladj55

Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что минувшей ночью, ВСУ осуществили очередную попытку террористической атаки дронами, объектов Калужской области. Системы ПВО уничтожили шесть беспилотников. В результате происшествия, пострадавших и разрушений нет. 

Ранее, о перехвате шести БПЛА системами ПВО сообщил глава Калужской области Владислав Шапша. 

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#происшествия
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#пво
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ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску
Гагин сообщил о группировке сил ВСУ на подступах к Артёмовску
03 августа 2023, 06:59

Фото: iStock/Olena_Z

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ группируют силы на Артёмовском направлении. Об этом пишет издание РИА Новости.
Он также указал на сложность обстановки в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

По словам Гагина, бойцы украинских формирований продолжают идти в атаки на Артемовском направлении. Бои, которые идут за названные населенные пункты, обусловлены тем, что они могут стать удобными подспорьями для осуществления дальнейших атак на Артемовск, который находится под контролем ВС РФ. Он также сообщил, что ВСУ заняли некоторые высотные точки в Клещеевке и ведут оттуда огонь, однако, российские военнослужащие разбираются с этим. 

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#артемовск
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Российский военный рассказал об активном применении Киевом кассетных бомб
Российский военный рассказал об активном применении кассетных бомб под Соледаром
03 августа 2023, 06:51

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Доброволец казачьего батальона «Енисей» из бригады «Сибирь» с позывным Шмас, находящийся на данном участке фронта, сообщил РИА Новости о активном применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов для атаки на российские позиции под Соледаром.
«Вчера вечером было произведено десять ударов кассетными бомбами, запрещенными конвенциями, их используют довольно часто,» — цитирует агентство своего источника.
Упоминается, что ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы не только в самом Соледаре, но и в его окрестностях.

Кроме того, боец из «Енисея» отметил, что российские военные в течение ночи проводили операции в районе Васюковки, которая находится под контролем Киева, используя системы залпового огня «Град».

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#рф
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В ДНР назвали причину замедления контрнаступления Украины
Гагин заявил о замедлении контрнаступления ВСУ из-за больших потерь противника
03 августа 2023, 06:48

Фото: iStock/JARAMA

Советник исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в разговоре с РИА Новости заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит более медленно из-за тяжелых потерь противника.
«В данный момент украинское контрнаступление несколько потеряло темп и стало менее активным, чем ранее. Вероятно, это связано с тяжелыми потерями, которые враг понес как в человеческом составе, так и в технике», — утверждает Гагин.
Советник отметил, что «сейчас нигде не спокойно», украинская сторона продолжает атаки с помощью небольших групп, поддерживаемых бронетехникой. Однако он заключил, что по всей линии фронта «каких-то значительных событий пока не произошло».

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В СНБО Украины опровергли существование графика контрнаступления ВСУ
Секретарь СНБО Данилов: графика контрнаступления ВСУ не существует
03 августа 2023, 06:31

Фото: iStock/Olena_Z

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что нет конкретных сроков для контрнаступления украинских вооруженных сил, передает телеканал ТСН.
Он подчеркнул отсутствие определенного временного графика или дедлайнов. 

Мы работаем по системе НАТО, ... где командир принимает решения о тактике действий в зависимости от ситуации и общего поручения», — прояснил он.
Данилов также отметил наличие большого количества мин на поле боя, что зачастую заставляет украинских военных преодолевать расстояния пешком.

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#днр
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Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении
Попытки ВСУ атаковать позиции ВС РФ на запорожском направлении безуспешны
03 августа 2023, 05:40

Фото: iStock/dr_evil

Глава пресс-центра военной группировки «Восток» Олег Чехов, заявил, что российские военные успешно отбили наступление украинских сил в регионе Работино в Запорожской области, передает агентство «Интерфакс».
Чехов утверждал, что украинская армия продолжает пытаться атаковать, но все ее попытки оказываются безрезультатными. По его словам, украинская сторона понесла потери в людях и оборудовании.

«Боевые самолеты, атакующие воздушные силы и армейская авиация уничтожили концентрацию вооруженных сил Украины в областях Приютного, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки и Пятихаток», — сообщил он.
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