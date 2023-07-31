Подмосковные эксперты продолжают восстанавливать общеобразовательную школу в Мариуполе

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Ускоренными темпами идёт восстановление разрушенной после ожесточённых боёв социальной инфраструктуры города Мариуполь.
«В Приморском районе подмосковные строители восстанавливают общеобразовательную школу, которая была серьезно повреждена в ходе боевых действий. Больше всего пострадала кровля, которую специалисты успешно заменили», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Специалисты уже завершили: фасадные работы, восстановление конструктива здания, заменили окна, проведели работы в местах общего пользования, почти полностью выполнили монтаж центрального отопления. На данный момент осталось завершить благоустройство территории.
При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.
«Восстановление продолжается, каждый шаг приближает к достижению общей цели — предоставить детям безопасное образовательное пространство», — подчеркнул генеральный директор ГБУ МО «УТНКР» Михаил Чебриков.
Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.
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