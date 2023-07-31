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Подмосковные эксперты продолжают восстанавливать общеобразовательную школу в Мариуполе

31 июля 2023, 17:17

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

Ускоренными темпами идёт восстановление разрушенной после ожесточённых боёв социальной инфраструктуры города Мариуполь.

«В Приморском районе подмосковные строители восстанавливают общеобразовательную школу, которая была серьезно повреждена в ходе боевых действий. Больше всего пострадала кровля, которую специалисты успешно заменили», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.


Специалисты уже завершили: фасадные работы, восстановление конструктива здания, заменили окна, проведели работы в местах общего пользования, почти полностью выполнили монтаж центрального отопления. На данный момент осталось завершить благоустройство территории.

«Восстановление продолжается, каждый шаг приближает к достижению общей цели — предоставить детям безопасное образовательное пространство», — подчеркнул генеральный директор ГБУ МО «УТНКР» Михаил Чебриков.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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Бывший аналитик ЦРУ заявил, что скоро на Украине сменится власть в пользу России
Ларри Джонсон: В результате СВО власть на Украине сменится на дружественную России
31 июля 2023, 17:00

Фото: iStock/Collab Media

По итогам специальной военной операции власть на Украине сменится на дружественную России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Россия установит на Украине такое правительство, которое будет дружественным по отношению к Москве и будет противостоять давлению сторонников Бандеры», - прокомментировал ситуацию Джонсон.  

Он также уверен, что Североатлантический альянс потерпит поражение в конфликте и развалится, когда он завершится. Страны будут выходить из НАТО, который доказал свою неэффективность.

Ранее бывший советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что Россия победила Украину, отрезав ей доступ к Черному морю. Он также напомнил, что Россия построила отличные фортификационные сооружения, которые не позволяют украинцам прорваться к Черному морю.

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#украина
#сво
#правительство
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В Харьковской области уничтожен цех по сборке БПЛА для ВСУ
31 июля 2023, 16:37

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В Минобороны России заявили об уничтожении вражеского цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ в Харьковской области.
«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, в Запорожской области возле Веселого российскими силами нанесен удар по штабу и месту проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ. 

При этом в ДНР ликвидирован вражеский склад боеприпасов, принадлежавший 24-й механизированной бригаде ВСУ.

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ВСУ попытались проникнуть в Россию на стыке Курской и Белгородской областей
Военный блогер Живов заявил о попытке вторжения ВСУ на территорию РФ
31 июля 2023, 16:20

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военный блогер, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» заявил, что украинские военные предприняли попытку попасть на территорию России на стыке Белгородской и Курской областей, однако были вычислены российскими силами и ликвидированы.
«Украинские военные собрались в очередной раз зайти на территорию России на стыке Белгородской и Курской областей. Но не учли, что у наших военных теперь достаточно средств разведки, и за плечами гаубицы Д-30», - написал Живов в своем Telegram-канале. 
 
По его словам, группа украинских военных была вовремя обнаружена российскими силами и ликвидирована. Таким образом, вторжение на территорию РФ было пресечено.

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#самолет
#военные
#блогер
#telegram
#днр
#всу
#рф
#пво
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В США заявили, что Россия уже победила Украину
Джим Рикардс: Россия победила Украину, лишив ее Черного моря
31 июля 2023, 16:13

Фото: iStock/alexnikit1981

Россия победила Украину, отрезав ей доступ к Черному морю, заявил бывший советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.
«Этой войне придет конец. К сожалению, украинцы несут потери, около 200 тысяч военных. У России есть защищенный доступ, так называемый сухопутный мост до Крыма. И теперь они нацелились на Одессу», - прокомментировал ситуацию Рикардс.  

Он также напомнил, что Россия построила отличные фортификационные сооружения, которые не позволяют украинцам прорваться к Черному морю.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что совсем скоро российские силы полностью ликвидируют военные базы Вооруженных сил Украины в Одессе. По словам эксперта, полная ликвидация военного потенциала ВСУ в регионе защитит Россию от атак киевского режима в Черном море.

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#чёрное море
#одесса
#украина
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Силами российских ПВО в небе над ДНР сбит украинский самолет Су-25
31 июля 2023, 15:33

Фото: istockphoto/vladj55

Российские средства противовоздушной обороны сбили в районе населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике украинский самолет Су-25. Кроме того, за сутки были уничтожены 23 беспилотника и перехвачены 12 ракет системы HIMARS.
Такую информацию опубликовало министерство обороны России в своем официальном телеграм-канале. Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине российскими военными уничтожено 458 самолетов, 245 боевых вертолетов, 5 381 беспилотный летательный аппарат.

Средствами огневого поражения и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 427 зенитных комплексов. Российские бойцы подбили и сожгли 11 048 танков и других бронированных машин, уничтожили 1 140 РСЗО (реактивных систем залпового огня), 5 678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 989 единиц специальной автомобильной техники.

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#самолет
#бпла
#танки
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Патрушев: у раненых украинских бойцов изымают органы для трансплантации
31 июля 2023, 15:29

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что раненые украинские военные используются в качестве биоматериала. У них изымают органы для дальнейшей трансплантации. Об этом он рассказал в Петрозаводске, где проходит совещание по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
«Украинцев не только бросают на так называемые "мясные штурмы", приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», - заявил Патрушев.

Он связал подобные действия с законом, подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским в 2022 году, о трансплантации, согласно которому трансплантация человеческих органов может проводиться без согласия.

При этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что за июль потери ВСУ составили 20824 человек живой силы.

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#всу
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#рф
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В Совбезе заявили, что атаки украинских беспилотников курирует Запад
Патрушев: Запад курирует атаки БПЛА на Москву, Крым и приграничные регионы РФ
31 июля 2023, 14:45

Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы Украины ведут атаки беспилотника по российским городам под предводительством западных кураторов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане», - прокомментировал ситуацию Патрушев.  

По его словам, в США и НАТО осознали, что сломить Россию на линии боевого соприкосновения не получится, и потому начали наносить террористические атаки на мирное население РФ.  

Напомним, в последний раз украинские БПЛА атаковали столичный регион в ночь на 30 июля. Системы ПВО сбили два беспилотника в подмосковных Одинцово и Красногорске, еще два были подавлены средствами РЭБ и упали на «Москва -Сити». В результате, один из беспилотников угодил прямо в небоскреб, на уровне пятого-шестого этажей нарушено остекление, однако, жертв, к счастью, нет.

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#беспилотник
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#сша
#украина
#сво
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Бывший аналитик ЦРУ назвал следующий шаг Путина
Макговерн: После провала контрнаступления ВСУ, ВС РФ пойдут на Днепр
31 июля 2023, 13:54

Фото: iStock/Prostock-Studio

После окончательного провала контрнаступления ВСУ, российская армия пойдет в наступление до Днепра, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону.
«Когда наступление ВСУ со всеми их резервами полностью захлебнется, думаю, где-то через две или три недели, какой будет следующий шаг Путина? Где-то в середине августе, за месяц или два до грязевого периода у него будет полная свобода действий дойти до самого Днепра. Сделает ли он это? Думаю, да», - прокомментировал ситуацию Макговерн.  

Эксперт подчеркнул, что западня техника не поможет ВСУ достичь успеха, указав на видеоролик, на котором один российский танк уничтожает целую колонну техники НАТО.  

Ранее The Washington Post напомнила пророческие слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли об Украине.

«Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее», - говорил Милли в ноябре 2022 года.

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#всу
#контрнаступление
#владимир путин
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Жительница Донецка погибла в результате попадания в ее дом украинской ракеты
31 июля 2023, 13:53

Фото: istockphoto/Standart

В Куйбышевском районе Донецка украинская ракета «Точка-У» попала в частный дом. Ее хозяйка в это время вышла во двор ухаживать за цветами и погибла на месте.
Взрыв был такой силы, что в соседних домах вылетели стекла из окон. После попадания такой мощной ракеты выжить у пожилой женщины не было никаких шансов, передает телеграм-канал Readovka. Сейчас соседи погибшей пытаются организовать ее похороны, так как о ее родных и близких, о том, где они находятся, ничего не известно.

Со слов соседей, пожилая женщина жила одна и все свободное время посвящала уходу за прекрасным цветником, который устроила во дворе дома. Сейчас на месте прекрасных цветов только руины и обугленная воронка, а во дворе лежат части ракеты, убившей дончанку. 

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