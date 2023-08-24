Подмосковные специалисты продолжают работы по благоустройству и озеленению Приморского парка Мариуполя

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

Восстановление детских садов, разрушенных в результате обстрелов, является неотъемлемой частью процесса возвращения к обычной жизни после военных действий.

Специалисты уже завершили кровельные работы, заменили окна и системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, систему канализации и другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В настоящее время в детском садике проводится монтаж электроснабжения. Работы выполняются с максимальной ответственностью и вниманием к каждой детали. Благодаря проведенным работам дети будут чувствовать себя комфортно и безопасно в новом современном здании», — сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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