Подмосковные специалисты продолжают работы по благоустройству и озеленению Приморского парка Мариуполя

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Особое внимание уделяется созданию комфортной смотровой площадки и спуска к морю, которая будет удобна для всех, особенно для маломобильных граждан.
Благоустройство Приморского парка и набережной в Мариуполе планируют завершить к 1 сентября.
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