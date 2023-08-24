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Подмосковные специалисты продолжают работы по благоустройству и озеленению Приморского парка Мариуполя

24 августа 2023, 17:21

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Приморском парке обустроят экологичные тропы, дорожки для бега и катания на велосипедах и самокатах, восстановят асфальтовое покрытие центральной аллеи, установят новые скамейки, урны и фонари и многое другое.
Специалисты проводят масштабную работу по благоустройству Приморского парка, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Особое внимание уделяется созданию комфортной смотровой площадки и спуска к морю, которая будет удобна для всех, особенно для маломобильных граждан.


170 человек участвует в благоустройстве самого крупного городского парка.

Благоустройство Приморского парка и набережной в Мариуполе планируют завершить к 1 сентября.

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Подмосковные строители восстанавливают детский сад в Ильичевском районе Мариуполя
24 августа 2023, 17:53

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

Восстановление детских садов, разрушенных в результате обстрелов, является неотъемлемой частью процесса возвращения к обычной жизни после военных действий.

Специалисты уже завершили кровельные работы, заменили окна и системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, систему канализации и другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.


«В настоящее время в детском садике проводится монтаж электроснабжения. Работы выполняются с максимальной ответственностью и вниманием к каждой детали. Благодаря проведенным работам дети будут чувствовать себя комфортно и безопасно в новом современном здании», — сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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Экс-генерал США Петреус: На Украине скоро начнётся тотальная мобилизация
24 августа 2023, 17:15

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

Украина приступила к полной мобилизации после провала контрнаступления. Об этом сообщил американский генерал в отставке Дэвид Петреус в статье для Washington Post.
Эксперт считает, что Киев не сдастся, несмотря на крупное поражение на Запорожском направлении. А тотальная мобилизация всех слоёв населения свидетельствует об их намерениях продолжать вести бои.

Петреус добавил, что российские войска продумали стратегию, из-за которой ВСУ несут потери. А именно, ВС РФ подготавливают такие препятствия, с которыми украинским войскам тяжело бороться.

Ранее сообщалось, что власти США уверены с достаточности поставок на Украину. Того количества вооружения, которое Украина получила от других стран, хватит для наступления. Кроме того, США и Украина уже неделю не могут прийти к общему решению о дальнейшей стратегии ведения боёв в ходе контрнаступления.

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#украина
#мобилизация
#контрнаступление
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Советник Пушилина Гагин: ВСУ не смогли «подарить» Зеленскому Работино
24 августа 2023, 16:57

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинские войска долго и безуспешно вели атаки, на участке близ села Работино в Запорожской области. Но все они были отбиты, а потому ВСУ не смогли преподнести Зеленскому своеобразный «подарок» к государственным праздникам, как, вероятно, планировали.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Политик подчеркнул, что на этот участок были стянуты значительные силы и противник вел нескончаемые атаки, не считаясь с потерями. Боевики ВСУ явно стараясь порадовать своего президента либо к Дню независимости, либо к Дню национального флага, то есть к 23 или 24 августа.

Однако все атаки были отбиты российскими войсками. Каждое наступление и последующий отход украинских военных сопровождался значительными потерями в живой силе и технике. Соответственно, никакого подарка не получилось, констатировал Ян Гагин.

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#россия
#участок
#всу
#запорожская область
#подарки
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WSJ: Украина получила достаточное количество вооружения для наступления
24 августа 2023, 16:56

Фото: iStock/Olena_Z

В США уверены, что количества техники, которую Украине предоставили другие страны, достаточно для контрнаступления. Об этом пишет издание Wall Street Journal.
Также уточнятся, что ждать такого же объёма поставок в следующем году не стоит, поскольку страны затратили слишком много финансов для осуществления этой поддержки.

Ранее сообщалось, что США и Украина уже на протяжении недели ведут безрезультатные споры о дальнейшей стратегии ведения боёв в ходе контрнаступления ВСУ. Власти США призывают вернуться к общевойсковой подготовке и сосредоточить свои силы для прорыва обороны России и выхода к Азовскому морю. А власти Украины, в свою очередь, не принимают такую тактику, говоря о том, что Запад не разбирается в сути конфликта.

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#всу
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Названы потери элитной группировки войск ВСУ в Запорожской области
Рогов: В Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек
24 августа 2023, 16:42

Фото: iStock/Tomas Ragina

Элитная группировка украинских войск, которые использовали в бою танки иностранного производства Leopard, понесла в Запорожской области многотысячные потери. Об этом рассказал изданию РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
 Он пояснил, что речь идет об элитном подразделении «Марун». 

На Запорожском направлении войска ВСУ понесли многотысячные потери. Отмечается, что группировка была тщательно подготовлена и снабжена западной военной техникой, в том числе танками Leopard.

Рогов заявил, что две трети подразделения уже было брошено в бой, в результате которого, российским военным удалось уничтожить несколько тысяч бойцов.

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#украина
#всу
#рф
#рогов
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Зеленский: Португалия обучит украинских лётчиков управлению истребителями F-16
24 августа 2023, 16:39

Фото: iStock/bbevren

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Португалия обучит украинских лётчиков управлению истребителями F-16. Об этом глава Украины написал в своём Telegram-канале после проведения переговоров с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.
В ходе переговоров лидеры стран обсудили оборонную сферу и обеспечение безопасности. Владимир Зеленский рассказал своему португальскому коллеге о ситуации на фронте и нуждах ВСУ. Будет рассмотрен вопрос поставок бронированных медицинских автомобилей и оборудования для разминирования.

В заключение президент Португалии заявил, что страна будет до последнего поддерживать Украину.

Ранее издание Financial Times сообщало о готовности 11 стран провести учения для украинских пилотов. В список вошли: Нидерланды, Дания, Бельгия, Норвегия, Польша, Канада, Люксембург, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Позднее стало известно, что Греция также предоставит своих специалистов и полигоны для обучения украинских военных.  

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#обучение
#украина
#лётчики
#всу
#сво
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WSJ: США и Украина не могут прийти к общему решению о дальнейшем ходе контрнаступления
24 августа 2023, 16:18

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Американские и украинские политики уже неделю безрезультатно спорят о стратегии ведения боёв для «оживления» медленно идущего контрнаступления. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Власти США призывают украинских военных вернуться к общевойсковой подготовке, которая была пройдена на союзных базах в Европе. Также в планах – сосредоточить все свои силы, прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю.

Украинская сторона корректирует предложения США, однако к окончательному решению, которое бы устроило всех, пока прийти не удалось.

К тому же, пишет издание, необходимо детально продумать каждый шаг, чтобы не было промахов, поскольку у Украины слишком мало времени до наступления зимы.

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, в связи с этим заявлял, что на Западе нет понимания сути и причин конфликта.

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#украина
#сша
#контрнаступление
#сво
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ВСУ проводят перегруппировку возле села Работино
Балицкий: ВСУ проводят перегруппировку возле села Работино
24 августа 2023, 13:43

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку возле села Работино в Запорожской области, заявил врио главы регион Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«На запорожском направлении противник продолжает концентрировать основные усилия на восполнении потерь, проводит перегруппировку вблизи Работино, сосредотачивается на попытках захвата населенного пункта», - прокомментировал ситуацию Балицкий.

Он также отметил, что практически все боеспособные подразделения ВСУ уже уничтожены, а село Работино может стать последним рубежом в украинском контрнаступлении. 

Ранее российские военные нанесли удар по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ удалось уничтожить четыре склада с украинским оружием в разных регионах.

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#военные
#всу
#вс рф
#евгений балицкий
#сво
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Российские силы поразили центр принятия решений ВСУ
Минобороны: Российские силы нанесли удар по центру принятия решений ВСУ
24 августа 2023, 13:15

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские военные нанесли удар по центру принятия решений Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен» - прокомментировали ситуацию в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ удалось уничтожить четыре склада с украинским оружием в разных регионах.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина оказалась в ситуации аналогичной той, в которой находилась Германия в 1945 году. Он также напомнил, что даже на грани краха Германия не пошла на мирные переговоры с Россией. То же самое сейчас делает Украина.

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