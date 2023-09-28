Подмосковные строители продолжают восстанавливать жилые дома в Мариуполе

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Трёхэтажное кирпичное здание получило прямое попадание снаряда, которое пришлось на кровлю, разрушив квартиры на третьем этаже и частично на втором.
Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы.
«В настоящий момент завершается восстановление и усиление конструктивных элементов здания, подходят к концу работы по отделке мест общего пользования и монтажу отопительной системы», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.
Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.
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