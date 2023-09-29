Подмосковные строители проводят восстановительные работы в многоквартирном доме в Мариуполе

Строители из Московской области продолжают ремонтно-восстановительные работы в многоквартирном доме № 9 по улице Покрышкина в Мариуполе.

Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы. На сегодняшний день производится отделка мест общего пользования, там выполнена ювелирная работа — восстановлены все декоративные элементы гипсовой лепнины.

«К предстоящему отопительному сезону в здании заменены внутренние инженерные системы теплоснабжения. Закончить работы планируется до конца октября текущего года», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Напомним, подведомственный областному Министерству ЖКХ Фонд капитального ремонта Московской области восстанавливает в Мариуполе порядка 520 объектов. На 284 объектах работы завершены. Все работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР».

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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