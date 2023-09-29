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Подмосковные строители проводят восстановительные работы в многоквартирном доме в Мариуполе

29 сентября 2023, 15:46
Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Строители из Московской области продолжают ремонтно-восстановительные работы в многоквартирном доме № 9 по улице Покрышкина в Мариуполе.

Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы. На сегодняшний день производится отделка мест общего пользования, там выполнена ювелирная работа — восстановлены все декоративные элементы гипсовой лепнины.

«К предстоящему отопительному сезону в здании заменены внутренние инженерные системы теплоснабжения. Закончить работы планируется до конца октября текущего года», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.


Напомним, подведомственный областному Министерству ЖКХ Фонд капитального ремонта Московской области восстанавливает в Мариуполе порядка 520 объектов. На 284 объектах работы завершены. Все работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР».

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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Политолог Маркелов раскрыл, что будет с Россией в случае эскалации конфликта на Украине
Политолог Маркелов: последствия эскалации конфликта на Украине трагичны для РФ
29 сентября 2023, 15:49

Фото: iStock/Diy13

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о возможных последствиях эскалации конфликта на Украине.
По его словам, под угрозой находится полуостров Крым, который всеми способами хотят отделить от России. Для этого уже сейчас украинскими военными совершается большое количество атак на Крымский мост. В случае его уничтожения, Россия может применить ядерное вооружение. Однако, заявляет Маркелов, такой исход маловероятен по политическим и стратегическим моментам.

Ещё одним возможным сценарием развития событий может быть то, что в рядах ВСУ начнут появляться солдаты НАТО, которым, в случае выигрыша России, припишут эту победу. Также Маркелов не исключает, что участие в конфликте войск НАТО может также привести к ядерному противостоянию. 

И третьим сценарием, к которому может привести эскалация конфликта, станет военная атака на Москву. Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» утверждает, что могут быть нанесены удары по зданию Министерства обороны РФ, войсковой части на столичной улице Знаменка и Кремлю. При этом, такие атаки несравнимы с прилётами беспилотников, поскольку для этих целей будет применяться более мощное вооружение. 

В заключение политолог заявил, что любой из этих трёх сценариев приведёт к трагедии, а именно, к массовой гибели мирного населения, гуманитарной и социальной катастрофе и падению российской экономики. 

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#украина
#россия
#сво
#конфликт
#крымский атака
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Путин: Сражение под Урожайным — пример мужества и героизма российских бойцов
29 сентября 2023, 15:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал бой под Урожайным настоящим примером мужества и героизма российских военных. Об этом он сказал на встрече в Кремле с участниками этого сражения.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о подвиге российских бойцов, которые впятером отразили атаку 12-ти боевиков ВСУ и обратили их в бегство. Двое солдат были ранены, но не отступили, не покинули своих позиций и до конца выполнили свой воинский долг.

На встрече с участниками этого боя старшим сержантом Виктором Хамагановым, ефрейтора Алексея Иевлева, рядовых Ивана Калашникова и Вячеслава Тарасова российский лидер поблагодарил солдат за мужество и героизм, отметив при этом, что настоящий воин в бою не думает о том, что он совершает что-то особенное, а просто старается как можно лучше выполнить боевую задачу.

«Вы как раз это и сделали. Проявили настоящий героизм. Я хочу вас за это поблагодарить и пожелать вам успехов», — сказал бойцам президент.

Все участники того знаменательного боя получили в награду ордена Мужества, а Иван Калашников, который принял на себя основной накал сражения, находясь в центре позиции, был представлен к званию Героя России. Ранее он уже был награжден медалью «За отвагу».

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Гражданин Китая получил ранения в результате обстрела Белгородской области ВСУ
29 сентября 2023, 15:31

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Гражданин Китая, находившийся в Белгородской области во время ее обстрела со стороны ВСУ, доставлен в больницу со сломанной рукой, сообщает Telegram-канал Mash.
27-летний Ли Анькан находился возле электроподстанции у села Нежеголь, когда по ней открыли огонь украинцы. По информации СМИ, ВСУ вели обстрел с помощью танка Т-64 из села Гатище Харьковской области.

Растерянный Анькан начал хаотично метаться по открытому пространству, однако, его подбросило взрывной волной до того, как он успел спрятаться.

Гражданина Китая госпитализировали в местную больницу, где у него диагностировали закрытый перелом нижней лучевой кости. В настоящий момент он остается под наблюдением врачей.

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#обстрел
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#белгород
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#сво
#танки
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Секретарь СНБО Данилов: Каждый украинец должен иметь дома пулемет
29 сентября 2023, 15:18

Фото: istockphoto/aapsky

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов уверен, что каждый житель страны должен иметь дома пулемет. Об этом он заявил в интервью телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в России заведено уголовное дело по поводу разжигания межнациональной розни.
Данилов сказал, что украинцы должны быть в постоянной боевой готовности, а пулемет в доме — это просто предмет первой необходимости, чтобы чувствовать свою защищенность. Он оговорился, что, конечно, следует соблюдать осторожность и определенные правила при обращении с оружием. Однако вооруженный человек совсем по-другому себя ощущает, заключил секретарь СНБО.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил, что в стране запускается единый реестр оружия. Эта мера значительно упростит процедуру получения разрешения на приобретение и хранение оружия для гражданских лиц.

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#украина
#оружие
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После обстрела курской слободы Белой без света остаются 2 тыс человек
Старовойт: из-за атаки БПЛА по Курской области 2 тыс человек остаются без света
29 сентября 2023, 14:12

Фото: iStock/TebNad

Из-за атаки украинского беспилотника электроподстанции в слободе Белой Курской области без электричества до сих пор остаются две тысячи человек. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
Он пояснил, что в Беловском районе сразу постле атаки украинского беспилотника электричества лишились пять тысяч человек. В настоящее время большинство потребителей подключили к резервному источнику питания.

«Без света еще более 2 тысяч человек. Восстановительные работы планируют закончить до вечера. Буду держать всех в курсе ситуации», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
 
Он также добавил, что в Беловской ЦРБ из-за обстрела отключилась электроэнергия, однако сработал дизель-генератор. Медицинское учреждение работает в штатном режиме, уточнил Старовойт.

Напомним, минувшей ночью в слободе Белой Беловского района Курской области украинский беспилотник совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства. В результате пять населенных пунктов остались без электричества.

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#беспилотник
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#человек
#telegram
#электроэнергия
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Жители двух белгородских сёл остались без света из-за обстрела ВСУ
29 сентября 2023, 14:02

Фото: iStock/hxdyl

Украинская сторона обстреляла село Тишанка в Белгородской области, жители двух сёл остались без электричества. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи - временно без света остаются жители села Тишанка и хутора Шаховка», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время ремонтные бригады приступят к ликвидации последствий обстрела. Подача электричества будет восстановлена.

Минувшей ночью в слободе Белой Беловского района Курской области украинский беспилотник совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства. В результате пять населенных пунктов остались без электричества.

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#село
#всу
#обстрел
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На Украине рассказали о сложной ситуации на фронте
Экс-замглавы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала о проблемах ВСУ на фронте
29 сентября 2023, 13:57

Фото: istock /Olena_Z

Ситуация на линии фронда для Вооруженных сил Украины достаточно тяжелая. Такое заявление сделала бывшая заместитель главы Минобороны страны Анна Маляр в своем телеграм-канале.

«Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно - несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений», — сообщила Маляр.
Экс-заместитель также добавила, что Украине оказывают помощь, но ее недостаточно. Кроме того, она признала, что у ВС РФ больше вооружения. 

Напомним, 18 сентября Правительство Украины отправило всех заместителей министра обороны в отставку. Анну Маляр лишили должности за вранье о взятии Андеревки. Помимо Маляр, среди уволенных оказались заместители министра Денис Шарапов, Виталий Дейнега, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский и Андрей Шевченко, а также государственный секретарь министерства Константин Ващенко.

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Командиры ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен
Кадыров: ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен
29 сентября 2023, 12:52

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские командование расстреляло двух военных за то, что они хотели сдаться в российский плен.
По его словам, в плен попали три украинских военных в районе Клещеевки, одному из них сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Еще двое их товарищей были убиты своими же командирами при попытке перехода к российским войскам. Звучит жутко, и кто-то может даже засомневаться, но очень и очень зря», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, вся подобная информация исходит от людей, которые были по ту сторону баррикад. Он также рассказал, что украинские командование отправляет своих бойцов на передовые позиции, уверяя, что там нет ВС РФ, тем самым отправляют их на убой, путем обмана и угроз.
 
Кадыров призвал украинских военных, которые не хотят погибать за киевский режим, сдаваться, пообещав сохранить им жизни.

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#кадыров
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ВСУ обстреляли Белгородскую область, пострадали два дома и школа
29 сентября 2023, 12:44

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Под обстрел попало село Дорогощь Грайворонского городского округа.

«Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы», - прокомментировал ситуацию Гладков.

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Гладков напомнил, что в настоящий момент школы Белгородской области работают в дистанционном режиме. 

На месте происшествия работают экстренные службы.

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