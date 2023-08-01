Подмосковные волонтёры раздали 300 ленточек и флажков в поддержку участников СВО

Волонтёры Подмосковья раздали жителям 300 ленточек и флажков цветов российского флага. Патриотическую акцию провели на площади Дворца культуры и спорта «Тамань» в Калининце – военном посёлке Наро-Фоминского городского округа, где служат бойцы со всей страны. Об этом сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.