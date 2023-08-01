Подмосковные волонтёры раздали 300 ленточек и флажков в поддержку участников СВО

Фото: МИСК МО
Волонтёры Подмосковья раздали жителям 300 ленточек и флажков цветов российского флага. Патриотическую акцию провели на площади Дворца культуры и спорта «Тамань» в Калининце – военном посёлке Наро-Фоминского городского округа, где служат бойцы со всей страны. Об этом сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«Активисты показали, что и такими поступками мы можем проявить свою любовь к Родине, выразить благодарность военным за их службу, а их семьям – поддержку», – сказала министр.В акции приняли участие волонтёры из Красногорска, Наро-Фоминска, Власихи, Краснознаменска, Молодёжного, Одинцова и Истры.
«Жители с удовольствием принимали флажки, передавали слова поддержки бойцам, говорили, что гордятся страной и готовы сделать всё для фронта и Победы», – поделился руководитель регионального отделения «Волонтёров Подмосковья» Наро-Фоминского городского округа Егор Балёв.Региональное движение начало работу в 2020 году. Его цель – объединить добровольческие, общественные, молодёжные организаций и активистов для оказания адресной помощи населению. На платформе зарегистрированы более 37 тыс участников.
Добровольцы участвуют в сборе помощи бойцам и жителям присоединённых территорий России, поддерживают семьи военнослужащих. С начала СВО «Волонтёры Подмосковья» отправили в Донбасс 3 тыс 769 тонн помощи.
С октября прошлого года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в каждом городском округе действуют центры поддержки участников спецоперации и их семей, в которых тоже помогают волонтёры.
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Лора Луганская