Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с участниками СВО в госпитале Бурденко

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская навестила в госпитале им. Н.Н. Бурденко в Балашихе участников спецоперации. Вместе с ней в медучреждении побывали представители подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества», гражданской и военной прокуратуры, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Защитникам рассказали, как можно обратиться к уполномоченному, о работе фонда, пригласили посетить филиал после лечения, ответили на все интересующие вопросы.
Вопросы в основном были связаны с выплатами и трудоустройством родственников. Также была поднята проблема подключения дома бойца к газу по программе социальной газификации. Решение всех проблемных вопросов фонд и ведомства взяли на контроль.
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«Пообщались с нашими защитниками. Все их просьбы и пожелания учтём и постараемся им помочь. Проблем много, и они разные, будем системно подходить к их решению. Вместе с коллегами наметили план ближайших действий», – рассказала Фаевская.
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Лора Луганская