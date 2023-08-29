Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с участниками СВО в госпитале Бурденко

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская навестила в госпитале им. Н.Н. Бурденко в Балашихе участников спецоперации. Вместе с ней в медучреждении побывали представители подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества», гражданской и военной прокуратуры, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.