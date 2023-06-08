Подмосковные мобилизованные и их семьи получат дополнительную льготу при социальной газификации

Фото: Мособлдума
Соответствующий закон приняла Мособлдума
Мобилизованные участники специальной военной операции и их семьи получат дополнительную льготу при «Социальной газификации». Соответствующий закон приняла Мособлдума.
Реализуемая в Московской области программа «Социальная газификация» предполагает бесплатное проведение газа до границ земельного участка от общего газопровода и позволяет сэкономить значительную сумму. Такая мера действует в тех населённых пунктах, где уже проведён газ.
Ранее, обращаясь к жителям Подмосковья, губернатор Андрей Воробьёв отметил, что программой в прошлом году воспользовались 86 тыс жителей, а в этом году она охватит ещё 12 тыс.
«Льгота предоставляется при подключении внутри земельного участка. Это оплата стоимости газового оборудования, но не более 80 тыс рублей, и оплата работ по газификации объектов индивидуального жилищного строительства. Дополнительную меру поддержки по газификации смогут получить более 2 тыс человек из числа мобилизованных участников СВО и членов их семей», – сообщается на сайте регионального парламента.
Ранее, обращаясь к жителям Подмосковья, губернатор Андрей Воробьёв отметил, что программой в прошлом году воспользовались 86 тыс жителей, а в этом году она охватит ещё 12 тыс.
Лора Луганская