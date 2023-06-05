Подмосковные волонтёры отправили в рамках акции «Доброе дело» 3,7 тыс тонн помощи

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В зону СВО отправили спецоборудование
Военнослужащие получили в зоне спецоперации очередной гуманитарный груз из Подмосковья. Им отправили шесть дронов, три противодронных ружья, четыре переносных генератора и медицинские препараты.
Он отметил, что сегодня сотрудники предприятия направляют на передовую оборудование и незаменимые переносные генераторы для зарядки дронов и средств связи в полевых условиях.
ГК «БИОЭН» – партнёр акции «Доброе дело». С апреля прошлого года сотрудники организации поддерживают жителей Донбасса и участников СВО. Раз в месяц они отправляют спецоборудование и снаряжение, в том числе бронежилеты, противоосколочные тактические шлемы, средства для подавления летательных аппаратов и продукты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил подмосковных школьников за участие в инициированной ими акции «Доброе дело».
«В рамках акции «Доброе дело» волонтёры Подмосковья собрали и отправили более 3,7 тыс тонн гуманитарной помощи. Большой вклад в общее дело вносят предприниматели региона. Наш постоянный участник – компания БИОЭН. С начала года они не раз отправляли хозяйственно-бытовые грузы для детских учреждений, обмундирование и спецоборудование для бойцов. В апреле необходимые для военнослужащих вещи были доставлены в УАЗах, которые купили специально для участников СВО», – рассказал зампредсед правительства Московской области Вячеслав Духин.
ГК «БИОЭН» – партнёр акции «Доброе дело». С апреля прошлого года сотрудники организации поддерживают жителей Донбасса и участников СВО. Раз в месяц они отправляют спецоборудование и снаряжение, в том числе бронежилеты, противоосколочные тактические шлемы, средства для подавления летательных аппаратов и продукты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил подмосковных школьников за участие в инициированной ими акции «Доброе дело».
Лора Луганская