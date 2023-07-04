Подмосковный центр «Ясенки» станет площадкой реабилитации фонда «Защитники Отечества»

Фото: Минсоцразвития МО
Глава государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилёва познакомилась с работой Подмосковного центра реабилитации бойцов «Ясенки». Это единственный в регионе реабилитационный комплекс, где раненые участники спецоперации могут пройти бесплатные курсы социальной, психологической и медицинской реабилитации.
«Для нас очень важно выстроить грамотную структуру помощи ветеранам, возвращающимся к мирной жизни после ранения, помочь им получить комплексную услугу по медицинской реабилитации и протезированию. Для этих ребят важно понимание перспективы возможности активно войти в социальную жизнь, работать, заниматься спортом. Центр очень хорошо оснащён и будет являться одной из площадок реабилитации для фонда», – сказала Цивилёва.Для бойцов доступно девять программ восстановления здоровья и утраченных функций при ампутации, нарушениях опорно-двигательного аппарата, а также профилактика посттравматических расстройств.
«По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва участникам СВО предоставляется бесплатная реабилитация в центре продолжительностью 21 день. Всё выстроено по принципу санатория с пятиразовым питанием. Проживание – в двухместных комнатах. Сегодня здесь девять бойцов. На этой неделе ожидаем заезд большой группы – 33 бойца с разных территорий России, в том числе ЛНР и ДНР», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.Военные из Московской области полностью проходят реабилитацию бесплатно. Всего за время работы центра курс завершили 25 человек.
С бойцами также встретились первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова, президент Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», председатель Московского областного регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова и министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
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Лора Луганская