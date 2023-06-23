Подоляк обвинил Запад в слабых результатах контрнаступления

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Советник главы офиса Зеленского Подоляк обвинил Запад в слабых результатах украинского контрнаступления
На Украине заявили, что армия России смогла подготовиться к обороне, поскольку Запад слишком медленно поставлял оружие. На эту тему высказался советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Он отметил, что из-за действий западных стран украинское контрнаступление демонстрирует скромные и слабые результаты. Его слова приводит издание «Страна.ua».
По мнению Подоляка, не стоит «ожидать экшена и запасаться попкорном». Он добавил, что сейчас «происходят формовочные операции по подготовке поля боя».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главными трудностями при контрнаступлении ВСУ оказались господство ВС РФ в воздухе, а также нестабильные поставки снарядов.
Он отметил, что из-за действий западных стран украинское контрнаступление демонстрирует скромные и слабые результаты. Его слова приводит издание «Страна.ua».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главными трудностями при контрнаступлении ВСУ оказались господство ВС РФ в воздухе, а также нестабильные поставки снарядов.
Екатерина Шмакова