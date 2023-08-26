Подоляк подтвердил участие Залужного в тайном совещании с генералами НАТО

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял участие в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе. Об этом Подоляк сообщил в эфире телеканала «Рада».
«Вообще Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов наших партнеров, практически каждый день. Потому что нужно вносить коррективы относительно тактики и стратегии на фронте, вносить коррективы относительно ресурсов, какие у нас есть», — подчеркнул Подоляк.
Он также уточнил, что чаще всего Залужный проводит переговоры с США и Великобританией.
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