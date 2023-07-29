Подоляк предупредил украинцев о предстоящей тяжелой зиме

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что грядущая зима для энергетической системы Украины и населения окажется сложнее, чем прошлая.
Об этом Михаил Подоляк рассказал в эфире канала «24».
Подоляк рекомендует украинцам покупать обогреватели и прочее оборудование, которое позволит бороться с холодами.
Ранее украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупредил украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении оператора говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.
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«Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет», —сообщил глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупредил украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении оператора говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.
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Мария Фирсова