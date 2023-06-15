Подоляк сделал очередное заявление о максимальном убийстве россиян

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«Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: всё давайте теперь что-то думать и разговаривать», - заявил Подоляк.
Ранее Подоляк заявил, что конфликт на Украине завершится до 2024 года. Он призвал не торопиться с прогнозами и дождаться результатов, которые покажут на поле боя украинские военнослужащие.
Также глава ГУР Кирилл Буданов ранее заявлял, что убийства русских будут продолжаться до тех пор, пока Украина не победит в конфликте. Так он прокомментировал причастность украинских спецслужб к убийствам известных российских деятелей.