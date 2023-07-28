Подоляк: Украина просит 12 ЗРК Patriot для защиты всей территории

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Украине необходимы 10-12 зенитно-ракетных комплексов Patriot или подобных систем ПВО, для того, чтобы вся территории страны была под защитой от российских ударов. Об этом сообщает советник офиса президента Украины Подоляк в интервью The Guardian.
По его словам, передача комплексов противовоздушной обороны выгодна с экономической точки зрения.
Однако президент Украины Владимир Зеленский в начале июня заявлял, что Украина нуждается в 50 ЗРК для защиты Украины от обстрелов. Позже он заявил, что Киев дополнительно нуждается в системах ПВО SAMP-T или Patriot, которые помогут защитить Одессу от российских ударов. На данный момент на Украине развернуты две такие батареи.
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«Починить все это потом будет гораздо дороже, чем предоставить систему Patriot для защиты юга», — заявил Подоляк.
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Элина Позднякова