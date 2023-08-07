Подоляк выступил против переговоров с Россией

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть жителям Мариуполя радость и помогают в создании условий для их дальнейшей полноценной жизни.

Работы по восстановлению жилого дома в Центральном районе Мариуполя шли ударными темпами.

«В рамках проводимых работ заменены кровля и окна, произведен монтаж холодного и горячего водоснабжения, канализации, восстановлен конструктив, обновлена система отопления. Также был произведен монтаж заземляющего контура для обеспечения электробезопасности. Выполнены работы по ремонту мест общего пользования», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.





Завершение ремонтно-восстановительных работ в жилом многоквартирном доме в Мариуполе — это событие, которое является важным шагом по возвращению людям мирной жизни.





При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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