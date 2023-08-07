Подоляк выступил против переговоров с Россией

Фото: iStock/JARAMA
«Статус-кво должен быть изменен на поле боя. Значит больше оружия, ракет и самолетов», — подчеркнул советник главы офиса Зеленского.
По словам Подоляка, прекращение огня со стороны Украины также будет означать большое поражение западного мира.
По словам одного из украинских командиров, контрнаступление должно было пройти гораздо быстрее и плодотворнее. По планам, войска ВСУ уже к осени должны были быть в Крыму. Однако, каждый участок леса дается украинским боевикам крайне сложно.
Читайте также:
В ВСУ признали колоссальные потери в людях и технике
NYT: солдаты ВСУ жалуются на подготовку НАТО и западную бронетехнику
МИД: без участия России никакие встречи по Украине не имеют добавленной стоимости