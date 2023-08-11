Подоляк заявил, что в России действует сеть украинских спецслужб

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На территории России действует сеть украинских специальных служб – Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ), эту информацию подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в интервью украинскому телеканалу «24».
«Украинские спецслужбы - и ГУР, и СБУ - имеют достаточно эффективную сеть в России», - прокомментировал ситуацию Подоляк.
Он также отметил, что спецслужбы успешно пользуются этой сетью. При этом, по его словам, в атаках на российские территории задействованы некие «неустановленные беспилотники».
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