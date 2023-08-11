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Подоляк заявил, что в России действует сеть украинских спецслужб

Подоляк признал, что на территории России действует сеть украинских спецслужб
11 августа 2023, 13:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На территории России действует сеть украинских специальных служб – Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ), эту информацию подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в интервью украинскому телеканалу «24».
«Украинские спецслужбы - и ГУР, и СБУ - имеют достаточно эффективную сеть в России», - прокомментировал ситуацию Подоляк.

Он также отметил, что спецслужбы успешно пользуются этой сетью. При этом, по его словам, в атаках на российские территории задействованы некие «неустановленные беспилотники».


Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что сегодня первое место в мире по черной трансплантологии, с оборотом в два миллиарда долларов в год, занимает Украина. Парламентарий отметила, что хоть украинцы и принудили Верховную раду запретить изымать органы у погибших военных – проблему это не разрешило.

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#сво
#украина
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ВСУ обстреливают ДНР кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по ДНР
11 августа 2023, 12:36

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Вооруженные силы Украины выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетные)», - прокомментировали ситуацию представители СЦКК.

Напомним, ВСУ два дня подряд обстреливали Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, в результате обстрела погиб один мирный житель. Из сообщения следует, что 1 августа кассетный боеприпас попал на территорию стадиона «Олимп». А 2 августа другой боеприпас попал на участок частного жилого дома.

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#боеприпасы
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В США предрекли Украине катастрофу при отказе от переговоров
Риттер: Украину ждет катастрофа, если она откажется от переговоров с Россией
11 августа 2023, 12:27

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украина должна будет принять условия России, чтобы не потерпеть полную катастрофу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.
«Киев потеряет еще больше территорий. Россия победит в этой войне, а поражение Украины будет носить стратегический и всеобъемлющий характер», - прокомментировал ситуацию Риттер.

План, который Владимир Зеленский предложил на встрече в Саудовской Аравии, полностью состоит из пунктов, в которых говорится о поражении России. Однако, в победу Украины уже давно никто не верит, потому сейчас весь мир призывает украинского лидера к мирным переговорам с Москвой, подчеркнул Риттер.

Даже до западных СМИ начинает доходить, что поражение Украины в конфликте неизбежно, заключил эксперт.

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Мужчина пострадал при обстреле белгородского села Терезовка
11 августа 2023, 11:59

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела села Терезовка в Шебекинском районе. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один минометный снаряд. Есть один пострадавший – мужчина получил лёгкое осколочное ранение», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Также Гладков отметил, что при обстреле разрушений на земле нет.

Также хутор Панков и село Муром были обстреляны со стороны ВСУ из минометов. Пострадавших и разрушений нет.
 
Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет.

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Минобороны: подавленный РЭБ беспилотник рухнул в лесном массиве на западе Москвы
11 августа 2023, 11:41

Фото: iStock/sfreestee

В Минобороны РФ заявили о том, что сегодня, 11 августа, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объекту на территории Москвы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что БПЛА был подавлен средствами РЭБ и рухнул в лесном массиве на западе Москвы. Сообщается, что в результате террористической атаки нет пострадавших и разрушений.

Напомним, ранее жители подмосковного Красногорска сообщили о звуках взрывов. Накануне взрыва местные жители заметили неопознанный летательный объект в районе Новорижского шоссе. По информации СМИ, дрон летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После раздался звук взрыва. Предположительно, сработала ПВО. Также сообщают о падении БПЛА на больницу имени Ворохобова.

Утром над московским аэропортом Внуково временно закрыли небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер».

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Балицкий: ВС РФ пресекли попытку танкового прорыва ВСУ в районе Работино
11 августа 2023, 11:01

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские военные пресекли попытку ВСУ осуществить танковый прорыв в районе Работино Запорожской области. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий.
«Сегодня около шести утра противник в составе группировки, усиленной танками, выступил в направлении Работино и Новоданиловки. Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что остатки украинской группы с двумя танками вынуждены были отступить.

По словам Балицкого, ВСУ продолжают интенсивно обстреливать позиции ВС РФ. Однако российские солдаты дают жесткий отпор противнику.

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#всу
#вс рф
#мид
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В МИД Украины признали мощную оборону ВС РФ
Кулеба: оборона ВС РФ приносит большие сложности ВСУ
11 августа 2023, 10:44

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинское контрнаступление продвигается, обвинив в этом российскую оборону. Об этом он рассказал в интервью испанской газете Mundo.
«Контрнаступление продвигается медленно, но неустанно. Самые большие проблемы - сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год», - объяснил Кулеба.

Он добавил, что украинским военным крайне тяжело продвигаться вперед в подобных условиях.

При этом экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер утверждает, что украинская армия понесла серьезные потери в процессе контрнаступления. По его словам, потери Украины в боевых действиях в десятикратном размере превышают потери России. Таким образом, Киев взялся за задачу, которую не может выполнить.

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#армия
#всу
#киев
#контрнаступление
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Председатель ОБСЕ Османи высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине
11 августа 2023, 10:44

Фото: iStock/Caner CIFTCI

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи поддержал скорейшее завершение украинского конфликта. Об этом он сообщил во время брифинга в Астане.
«Весь регион ОБСЕ проходит через очень сложный период и неизвестность, поэтому эта война должна завершиться», — заявил Османи.

Он также отметил, что после завершения конфликта на пространстве ОБСЕ появится возможность для установления более близкого сотрудничества и предоставления ответных мер.

Напомним, ранее польские журналисты в статье для газеты Rzeczpospolita выразили мнение, что Украина не способна контролировать свою судьбу из-за зависимости от внешних факторов. Статья также подчеркивает, что Киев стал зависим от поставок оружия из Запада, что лишило его политической автономии. Авторы утверждают, что ключевую роль в разрешении украинского вопроса играет президент России Владимир Путин. 

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#киев
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Марочко раскрыл потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ на Красно-Лиманском направлении
11 августа 2023, 10:20

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую оборону на Красно-Лиманском направлении, неся большие потери. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«ВФУ продолжают безуспешные попытки прорвать нашу линию обороны. На данный момент действия противника направлены на выявление слабых мест в нашей обороне. Не добившись желаемого результата на одном участке, они перенаправляют основные усилия на другой», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Таким образом, по его словам, ВСУ предпринимали наступательные попытки с севера-запада и юго-запада Сватово. Марочко добавил, что за последние дни в ходе своего контрнаступления в районах Макеевки и Терны безвозвратные потери ВСУ составили порядка 100 человек.

Ранее он также рассказал, что в районе Купянска Харьковской области активизировала свою работу украинская служба безопасности.

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СК заочно предъявил обвинения экс-командующему сухопутными войсками ВСУ
11 августа 2023, 10:20

Фото: iStock/blinow61

Следователи заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными украинскими войсками, действующему главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
По информации ведомства, из-за преступной деятельности Попко получили ранения и погибли больше 180 человек, в том числе несовершеннолетние. Сообщается, что по его вине были разрушены или частично повреждены свыше  370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса.

Напомним, ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ остались считанные километры до Купянска. Ганчев добавил, что дорога, которая находится недалеко от населенного пункта Ольшаны, обладает стратегической важностью. Отмечается, что там в последнее время российской армии удалось улучшить позиции. Благодаря этому наладилась логистика.

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