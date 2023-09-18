Подоляк заявил CNN, что контрнаступление ВСУ увенчалось успехом

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью американскому телеканалу CNN заявил об успешности контрнаступления ВСУ.
«Инициатива полностью на стороне Украины», — заявил советник президента.Ранее Подоляк высказывался в сторону интеллекта Китая и Индии, назвав их слабыми. После чего попытался извиниться, сказав, что перепутал выражения. Он заявил, что вместо слова «интеллект» нужно было использовать фразу «слабый аналитический потенциал».
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