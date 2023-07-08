Подполковник Дэвис: кассетные бомбы не помогут Украине из-за недостаточной подготовки ВСУ

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Кассетные бомбы не изменят баланса сил на Украине из-за недостаточной подготовки и опыта украинских военных, уверен подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«Я могу подтвердить из личного опыта, что кассетные боеприпасы действительно достаточно мощные, однако сами по себе они не изменят баланс сил в конфликте в пользу Украины. <...> Поставки кассетных боеприпасов, независимо от того, насколько они более смертоносны, чем стандартные 155-мм осколочно-фугасные снаряды, не изменят исход текущего наступления. <…> То же самое можно сказать о F-16 и ракетах большой дальности, которые могут быть предоставлены в конце этого года», — пишет Дэвис в статье для портала 19FortyFive.По мнению американского разведчика, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не смогут в должной мере воспользоваться поставками западного оружия из-за недостаточной подготовки и отсутствия должного опыта у офицеров.
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