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Подполковник Марочко: на линии боевого соприкосновения в зоне СВО обнаружены тела украинских девушек
На Украине могут начать всеобщую мобилизацию женщин. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, отметив, что в некоторый районах боевого соприкосновения уже замечали тела погибших девушек.
Он также подчеркнул, что объявленная в Киеве всеобщая мобилизация говорит о том, что украинской армии стало еще тяжелее бороться с российской обороной. Своими мыслями он поделился с URA.RU.
Он также подчеркнул, что объявленная в Киеве всеобщая мобилизация говорит о том, что украинской армии стало еще тяжелее бороться с российской обороной. Своими мыслями он поделился с URA.RU.
«Я считаю, что мужчин будут в Киеве отлавливать также, как было в других городах, так как желающих служить нет», — сказал Марочко.Ранее на Украине заявили, что российская армия смогла подготовиться к обороне, потому что западные страны и союзники слишком медленно поставляли вооружение. На эту тему высказался советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он отметил, что из-за действий западных стран украинское контрнаступление демонстрирует скромные и слабые результаты.
Екатерина Шмакова