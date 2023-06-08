Подполковник ВС РФ Винивитин рассказал о применении к нему пыток бойцами ЧВК «Вагнер»

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Винивитин рассказал, что сотрудники ЧВК «Вагнер» взяли его в плен, когда тот объезжал свои подразделения.
«Держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ», — рассказал подполковник.
По его словам, представители частной военной компании регулярно его избивали и не давали спать, несколько раз за ночь выводя мужчину из подвала якобы «для расстрела».
Ранее «Радио 1» сообщало, что жителя Москвы обокрали в сборном пункте ЧВК «Вагнер». Подробнее об этом читайте в нашем материале.