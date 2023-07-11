Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили склад с западными авиаракетами в Николаеве;

Фото: сайт Минобороны РФ
ВС России в Николаеве ликвидировали склад ВСУ с дальнобойными ракетами в Николаеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора местного подполья Сергея Лебедева.
По его словам, уничтоженными ракетами западного производства на аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия вооружали украинские самолеты.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«По сообщениям местных жителей, даже через 12 часов были замечены пожарные машины, которые с сиренами двигались в сторону расположенной там военной части», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян