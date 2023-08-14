Подпольщики помогли уничтожить под Херсоном боевиков ВСУ

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Подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли военнослужащим ВС РФ уничтожить военные объекты ВСУ в Херсонской области. Об этом активисты сообщили изданию РИА Новости.
Участники организации также сообщили об уничтожении 30 бойцов украинских формирований на указанном направлении.
Силами подпольщиков был уничтожен ангар, на котором хранились боеприпасы ВСУ, а также вооружение и военная техника. По словам собеседников издания, им также удалось распространить прокламации, которые помогут людям объективно понять происходящее, а также показать истинное положение вещей.
Подпольщики добавили, что в их ряды вступают патриоты, которые самостоятельно осуществляют боевые действия в интересах России.
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Силами подпольщиков был уничтожен ангар, на котором хранились боеприпасы ВСУ, а также вооружение и военная техника. По словам собеседников издания, им также удалось распространить прокламации, которые помогут людям объективно понять происходящее, а также показать истинное положение вещей.
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Анастасия Крестьянова