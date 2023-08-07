Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

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Войска группировки «Запад» осуществили захват семи ключевых позиций Вооруженных Сил Украины в районе Ольшан и нанесли удар по роте противника, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра этой группировки, полковника Сергея Зыбинского.
«В рамках наступления на Купянское направление, боевые подразделения 6-й общевойсковой армии, активно поддерживаемые танковым огнем, артиллерийскими ударами и авиацией, продвинулись вглубь оборонительных линий противника возле Ольшан. В результате было захвачено семь ключевых позиций, девять наблюдательных станций и уничтожена рота пехоты 14-й механизированной бригады ВСУ», — отметил полковник.Противник предпринял четыре попытки контрнаступления, все из которых были успешно отражены.
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