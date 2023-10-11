«Пока земля не станет рыхлой и топкой»: ВС РФ загнали ВСУ в угол

Фото: iStock/Anna_Anikina
Украинские власти отчаянно пытаются найти оружие для ВСУ, прежде чем погода окончательно испортится, пишет ABC News.
«Украина отчаянно ищет больше оружия, чтобы помочь своим войскам отбить позиции у российских подразделений до того, как земля станет рыхлой и топкой», - прокомментировали ситуацию в издании.
В ABC напомнили, что 11 октября президент Украины Владимир Зеленский нанёс визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы вновь попросить у западных союзников помощи с оружием и боеприпасами. Он также в очередной раз заверил своих коллег, что конфликт с Россией находится на завершающей стадии.
Читайте также:
Слуцкий: Зеленский готов на все, чтобы не отойти на второй план для Запада
Песков заявил, что Зеленский находится в сложном положении и начинает надоедать
«Серьезнейший удар»: На Украине пришли в шок от ситуации в Авдеевке
Евгения Парфентьева