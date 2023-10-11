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«Пока земля не станет рыхлой и топкой»: ВС РФ загнали ВСУ в угол

ABC: Киев отчаянно пытается найти оружие для нового удара до наступления дождей
11 октября 2023, 21:02
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские власти отчаянно пытаются найти оружие для ВСУ, прежде чем погода окончательно испортится, пишет ABC News.
«Украина отчаянно ищет больше оружия, чтобы помочь своим войскам отбить позиции у российских подразделений до того, как земля станет рыхлой и топкой», - прокомментировали ситуацию в издании.

В ABC напомнили, что 11 октября президент Украины Владимир Зеленский нанёс визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы вновь попросить у западных союзников помощи с оружием и боеприпасами. Он также в очередной раз заверил своих коллег, что конфликт с Россией находится на завершающей стадии.


Однако, сам украинский лидер признался в очевидности рисков снижения уровня поддержки на фоне войны в Израиле и смены руководства в ряде стран Европы.

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«Серьезнейший удар»: На Украине пришли в шок от ситуации в Авдеевке
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«Серьезнейший удар»: На Украине пришли в шок от ситуации в Авдеевке
Соскин: Российские силы нанесли серьезнейший удар по ВСУ под Авдеевкой
11 октября 2023, 20:33

Фото: iStock/Prostock-Studio

Российские силы нанесли серьезнейший удар по Авдеевке, в то время как украинское командование ничем не может им ответить, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Российское наступление идет в районе Купянска, и сейчас они решили нанести серьезнейший удар в районе Авдеевки», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Эксперт также напомнил, что деньги, вооружение и боеприпасы у Киева на исходе. При этом, поставки от западных партнеров могут резко прекратиться на фоне эскалации конфликта Палестины и Израиля. 

Ранее издание NYT заявило, что позиции украинской армии находятся под непрекращающимся обстрелом российских войск. Причем военнослужащие РФ применяют при этом самое разнообразное оружие и огневые средства.

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#всу
#сво
#украина
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В Севастополе звучит воздушная тревога
11 октября 2023, 19:50

Фото: istockphoto.com/panophotograph

В Севастополе объявлена воздушная тревога. О ней заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — приводит РИА Новости сообщение Развожаева.

Отмечается, что в это время в городе будет прекращено движение как наземного, так и морского общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в столице и ещё шести областях Украины — Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской — объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины.

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#севастополь
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Глава Пентагона рассказал, когда ВСУ стоит ожидать F-16
Глава Пентагона Остин: F-16 появятся у ВСУ не раньше весны 2024 года
11 октября 2023, 19:16

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Шеф Пентагона Ллойд Остин обозначил примерные сроки, когда ВСУ смогут начать боевое применение американских истребителей F-16. По его мнению, это произойдет не ранее весны следующего года.
На пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США отметил, что для достижения хотя бы первичной боеготовности потребуются месяцы тренировок. Он также напомнил, что Соединенные Штаты и некоторые их союзники в Европе уже приступили к переобучению украинских лётчиков и техников, чтобы дать им возможность эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать F-16. Но говорить о какой-то готовности можно будет не ранее весны 2024 года, подчеркнул Остин.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что вопрос возможной поставки на Украину бельгийских F-16 будет решаться не ранее 2025 года.

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#поставки
#нато
#бельгия
#пилоты
#всу
#украина
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В США назвали дату второго этапа контрнаступления ВСУ
Браун: Украина намерена продолжить контрнаступление зимой
11 октября 2023, 18:49

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина намерена продолжить контрнаступление зимой, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на пресс-конференции в Брюсселе.
«Киев намерен продолжить контрнаступления зимой», - прокомментировал ситуацию Браун. 

Генерал также отметил, что осознает всю сложность наступательных операций в зимние месяцы, однако, он считает, что западные союзники Киева делают все возможное, чтобы облегчить эту задачу. 

При этом, ранее полковник ВС Австрии Маркус Райснер заявил, что западные партнёры находятся в процессе признания провала контрнаступления ВС Украины.

4 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале контрнаступления. Предполагалось, что операция принесет успех уже к концу лета, однако, по состоянию на 11 октября, безуспешное контрнаступление медленно чахнет. При этом, главная цель операции - выход ВСУ к Азовскому морю, так и не была достигнута.

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Израильские военные и инструкторы начали массово покидать Украину
Алаудинов: израильские военные и инструкторы покидают Украину
11 октября 2023, 18:40

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Израильские военнослужащие и инструкторы, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ или обучали их, массово покидают Украину и возвращаются на родину. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину», — заявил Алаудинов в эфире Первого канала.

Он также отметил, что военных из Израиля на Украине было очень много, а их уход может негативно повлиять на моральный дух ВСУ. Кроме того, Алаудинов предположил, что теперь Украина будет получать гораздо меньше вооружения от стран Запада.

«Она (Украина – ред.) уже переходит даже не на второстепенный план, а, наверное, вообще ни на какой план», — заключил командир «Ахмата».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные начали предпринимать определенные шаги для освобождения Авдеевки, они наступают с двух сторон, уничтожая большое число вражеских опорных пунктов.

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Четыре человека пострадали при обстреле брянского посёлка Суземка
11 октября 2023, 17:41

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Украинская сторона третий раз за день обстреляла поселок Суземка в Брянской области, пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате действий киевского режима пострадали четверо мирных граждан. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что в результате обстрела повреждения получили административные здания, жилой дом и автомобиль. Богомаз добавил, что специалисты продолжают обследовать территорию обстрелянного поселка.

11 октября в Суражском районе Брянской области было зафиксировано уничтожение двух украинских беспилотных летательных аппаратов.

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#жилой дом
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NYT: Позиции ВСУ находятся под непрекращающимся обстрелом
11 октября 2023, 17:28

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Позиции украинской армии находятся под непрекращающимся обстрелом российских войск. Причем военнослужащие РФ применяют при этом самое разнообразное оружие и огневые средства.
Материал об этом появился в американской газете The New York Times. Авторы статьи часто ссылаются на свидетельства самих солдат ВСУ, которые сидят в окопах под непрерывным огнем. Украинские военные не скрывают, что находятся под постоянным огнем противника, причем россияне используют все имеющиеся у них виды оружия, будь то гранаты, выпускаемые с расстояния в несколько сотен метров или авиационные бомбы, сбрасываемые с самолетов. Это приводит к сильной истощенности украинских войск.

ВСУ с начала июня предпринимали попытки наступления на Запорожском, Южнодонецком и Авдеевском направлении, бросая в бой части, подготовленные и вооруженные НАТО. Ни на одном из этих участков украинцам не удалось добиться видимого успеха, а бесконечные «мясные» штурмы привели только к колоссальным потерям в личном составе и технике.

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Пушилин заявил об изменении ситуации в Авдеевке
Пушилин: ситуация в Авдеевке изменилась, ВС РФ продвигаются вперед
11 октября 2023, 17:20

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные начали предпринимать определенные шаги для освобождения Авдеевки, они наступают с двух сторон, уничтожая большое число вражеских опорных пунктов. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«В Авдеевке есть продвижение с двух сторон, по сути, как мы видим сейчас, происходит образование своеобразного мешка. Уничтожено уже достаточно большое количество и опорных пунктов противника, уничтожены и склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе», - цитирует РИА Новости Пушилина.

По его словам, российские силы продвигаются с севера и юга параллельно закрепляясь на новых отвоеванных позициях. Пушилин также отметил, что необходимость освобождения Авдеевки существовала уже давно. Именно оттуда идет ежедневный обстрел Донецка и его окрестностей. Сейчас ВС РФ предпринимают шаги, чтобы взять Авдеевку под контроль.

Кроме того, Пушилин рассказал, что ВСУ постепенно начинают покидать свои позиции, однако о масштабном отступлении, по его словам, говорить еще рано. Он объяснил, что все будет зависеть от украинского командования и от того, какие приказы оно будет отдавать. Вполне возможно, что Авдеевка станет вторым Артёмовском, где было уничтожено большое число украинских военных.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин также заявил, что российские военные смогли подойти к селу Бердычи, которое находится северо-западнее от Авдеевки, контроль над этим населенным пунктом позволит российским силам перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ. 

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#всу
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Началась решающая битва за Авдеевку
Украинский военный Фирсов заявил о начале решающей битвы за Авдеевку
11 октября 2023, 17:10

Фото: iStock/zabelin

В ДНР началась решающая битва за Авдеевку. Такое мнение высказал военнослужащие ВСУ, расположенные в данном районе в эфире телеканала «Киев 24».
«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», - считает военный Егор Фирсов.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные смогли подойти к селу Бердычи, которое находится северо-западнее от Авдеевки, контроль над этим населенным пунктом позволит российским силам перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ. Он уточнил, что к данному населенному пункту ВС РФ только вышли, и это не значит, что он уже под контролем российских сил. Гагин объяснил, что село находится на фланге, благодаря которому можно будет контролировать пути снабжения ВСУ.

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