Politico: Конфликт на Украине будет заморожен из-за неудач ВСУ

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Заморозка конфликта на Украине неизбежна, даже несмотря на продолжающиеся поставки вооружения ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, чьи слова приводит издание Politico.
Ранее сообщалось, что западные страны поставляют Украине старые танки Leopard 1, чтобы приберечь новые Leopard 2. Устаревшая модификация имеет тонкую броню, за счёт чего быстрее уничтожается. Также их намного легче поставлять, как по скорости, так и по количеству. При этом, по заявлениям Зеленского, Украина хоть и увеличила собственное производство вооружения, его всё же не хватает для нужд армии.
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Анастасия Чинкова