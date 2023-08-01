Politico: На Зеленского было совершено около 12 покушений с начала СВО

Фото: iStock/JARAMA
На Украине есть план, по которому будет передаваться власть в случае гибели нынешнего президента Владимира Зеленского, основная роль уготована главе Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом пишет издание Politico.
Согласно статье, на Зеленского было совершено не менее 12 покушений с начала проведения специальной военной операции. В случае гибели нынешнего главы Украины формально главой государства становится спикер Верховной Рады. Однако, считается, что Руслан Стефанчук не имеет высокого рейтинга.
Также предполагается, что Валерий Залужный останется главным генералом страны.
Также в статье считают, что гибель Зеленского может привести к тому, что союзники Украины начнут склонять ее к переговорам с Россией. Но с большей вероятностью Киев даже в случае смерти президента продолжит конфликт с Россией.
Читайте также:
На Украине признали ответственность за атаку дронов на Москву
Ермак: на следующей неделе начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности
Ермак: Контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось
«Управляющий орган, скорее всего, будет состоять из Стефанчука в качестве номинального руководителя, а также Андрея Ермака, бывшего кинопродюсера и юриста, возглавляющего администрацию президента, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова», - считает старший научный сотрудник американской организации Atlantic Council Адриан Каратницкий.
Также в статье считают, что гибель Зеленского может привести к тому, что союзники Украины начнут склонять ее к переговорам с Россией. Но с большей вероятностью Киев даже в случае смерти президента продолжит конфликт с Россией.
Читайте также:
На Украине признали ответственность за атаку дронов на Москву
Ермак: на следующей неделе начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности
Ермак: Контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось
Элина Позднякова