Politico: Пилоты ВСУ начнут тренировки на F-16 в США на следующей неделе

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Вооруженные силы Украины начнут тренировки на истребителях F-16 в Соединенных Штатах на следующей неделе, сообщает Politico со ссылкой на представителей американских властей.
«Украинские пилоты, как ожидается, начнут тренироваться управлению истребителями F-16 на авиационной базе национальной гвардии в Тусоне, Аризона, на следующей неделе», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Сперва будущие пилоты F-16 будут слушать лекции, затем тренировать полученные навыки на стимуляторах, и только потом смогут приступить к тренировкам на реальных истребителях.
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Евгения Парфентьева