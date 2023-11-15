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Politico: Поставляемые Украине истребители F-16 будут ремонтироваться в Европе

15 ноября 2023, 08:09
Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Истребители-бомбардировщики, поставляемые Киеву западными союзниками, будут проходить серьезный ремонт в странах Европы, в том числе в Польше. Легкие повреждения специалисты Пентагона надеются научить устранять украинских техников.
Об этом рассказал заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обучению Билл Лаплант в ходе пресс-конференции, организованной изданием Politico. Он сообщил, что в настоящее время ведется работа по организации ремонтных баз F-16, выведенных из строя в ходе спецоперации. В то же время задачу обучения украинского персонала простейшему ремонту на аэродромах он назвал настоящим вызовом.

Также заместитель главы американского ведомства рассказал, что западные военные и технические специалисты намерены дистанционно консультировать украинских коллег в области эксплуатации и обслуживания самолетов.


Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что поставки Киеву союзниками истребителей F-16 не способны коренным образом повлиять на ход конфликта Украины и России. Такого же мнения придерживается глава американских ВВС Фрэнк Кендалл.

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Марочко: ВСУ стали часто атаковать гражданские объекты дронами
15 ноября 2023, 07:42

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины стали чаще атаковать гражданскую инфраструктуру прифронтовых городах на краснолиманском направлении, об этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«За последнее время участились случаи использования ВФУ (Вооруженными формированиями Украины) ударных БПЛА для разрушения гражданской инфраструктуры и поражения критически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых населенных пунктов», - прокомментировал ситуацию Марочко. 

По его словам, ВСУ наносят удары беспилотниками по жилым домам, линиям электропередач, а также объектам, обеспечивающим подачу газа и электричества.

Ранее в СЦКК сообщили, что за минувшие сутки украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 11 раз за последние 24 часа, выпустив 52 боеприпаса.

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РИА: Спецназ «Сибирь» уничтожил украинский БМП под Клещеевкой
15 ноября 2023, 07:21

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Бойцы спецназа «Сибирь» уничтожили БМП ВСУ, который несколько дней обстреливал российские позиции под Клещеевкой, об этом командир отряда рассказал в интервью для «РИА Новости».
«Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства. 

Отмечается, что российские силы вели охоту на БМП в течении нескольких дней. В результате, благодаря слаженной работе с разведкой, ВС РФ заняли позицию, с которой предполагали увидеть вражеский БМП. Противник действительно допустил ошибку и выехал из укрытия, где его поджидали российские военные, и был уничтожен. 

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«Это катастрофа». На Украине забили тревогу из-за «удара» Польши
«Страна.ua»: украинские компании теряют контракты из-за польской забастовки
15 ноября 2023, 05:51

Фото: iStock/delray77

Экономика Украины сильно пострадала из-за забастовки польских перевозчиков на границе, что привело к отказам зарубежных контрагентов от услуг украинских компаний, сообщает портал «Страна.ua».
Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин выразил озабоченность, предупреждая о катастрофическом воздействии этой ситуации.

Если забастовка продлится несколько недель, это может привести к закрытию финансового года, учитывая предстоящий рождественский период в Европе с середины декабря.

В настоящее время украинские дальнобойщики вынуждены использовать более длительные маршруты через Румынию и Венгрию для въезда в Европу, что вызывает рост очередей не только на польской границе, но и на других пунктах.

Балин подчеркнул, что до 50 процентов украинского товаропотока проходит через Польшу, и предупредил о значительных убытках для экономики.

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Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю нескольких областей
Экс-командир нацбата ВСУ Онищенко допустил потерю Украиной нескольких областей
15 ноября 2023, 04:45

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший командир национального батальона Вооруженных сил Украины «Торнадо» Руслан Онищенко предсказал, что в ходе конфликта с Россией Киев может потерять несколько областей.
«Я думаю, что еще предстоит несколько серьезных боев, в результате которых могут быть утрачены некоторые территории. В любом случае, у России есть такие планы», — отметил он в интервью Владимиру Панчуку на сайте YouTube.
Онищенко признал, что российские военные могут реально контролировать определенные регионы, учитывая сложившуюся обстановку в республике.

Экс-командир подчеркнул, что победить Россию «кулаками» практически невозможно из-за ее значительных ресурсов.

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#youtube
#интервью
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У побережья Кинбурнской косы всплывают морские мины ВСУ
Замглавы округа Тистол: У побережья Кинбурнской косы всплывают морские мины ВСУ
15 ноября 2023, 04:12

Фото: Istock/Liukov

В Херсонской области у побережья Кинбурнской косы всплывают морские мины ВСУ. Часть выбрасывает на берег, рассказал замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол.
«На Кинбурнской косе в середине осени после штормов начали всплывать морские мины украинской стороны, которые она в самом начале СВО повыбрасывала со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота. Об этом сообщили жители косы. Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег», — цитирует РИА Новости слова Тистола.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украине предрекли демографическую катастрофу
Академик Либанова: население Украины составит от 26 до 35 миллионов в 2033 году
15 ноября 2023, 03:43

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова предупредила о возможной демографической катастрофе в Украине в течение ближайших десяти лет, пишут Vesti.ua.
По ее словам, прогнозы на 2033 год указывают на критическое сокращение численности населения страны до 26-35 миллионов человек.

Либанова подчеркнула, что ситуация выглядит крайне пессимистично, с негативной динамикой миграции, низкой рождаемостью, стареющим населением и высокой преждевременной смертностью.

Это, по ее мнению, делает невозможным восстановление численности населения до уровня в 45 миллионов человек.

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В Пентагоне не верят, что F-16 изменят ситуацию на поле боя для ВСУ
Министр ВВС США Кендалл: Передача ВСУ F-16 не изменит расстановку сил в корне
15 ноября 2023, 03:02

Фото: iStock/Jeremy Christensen

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 повысят потенциал ВСУ, однако самолёты не изменят ситуацию на поле боя в корне. Об этом пишет ТАСС.
«Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу Украины. Я бы не сказал, что в корне меняющим ситуацию фактором как таковым», — цитирует агентство слова Кендалла.

Он добавил, что с получением украинскими пилотами F-16 расстановка сил в зоне СВО фундаментальным образом не изменится.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#сво
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#всу
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ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
15 ноября 2023, 02:34

Фото: iStock/RamonCast

Украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 11 раз за последние 24 часа, выпустив 52 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За прошедшие сутки стало известно об 11 случаях обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)... На направлении к Донецку противник осуществил 4 обстрела из РСЗО и артиллерии калибром 155 мм. В Горловке зафиксированы 7 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибров 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. В сумме выпущено 52 различных боеприпаса», — гласит сообщение представительства.
Отмечается, что под обстрелами украинских военных оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево и Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы). В предыдущие сутки было зафиксировано 36 обстрелов со стороны украинских войск.

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#днр
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Минобороны усилит главных носителей ракет «Калибр» самой совершенной ПВО
15 ноября 2023, 01:53

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Министерство обороны России стремится усилить систему противовоздушной обороны на главных носителях крылатых ракет «Калибр» — кораблях проекта «Буян-М». Источники в ведомстве сообщили, что планируется модернизировать эти корабли, интегрировав в них передовую зенитно-ракетную систему «Панцирь-М».
«Министерство обороны РФ изучает вопрос оснащения малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» передовыми зенитно-ракетными комплексами (ЗРАК) «Панцирь-М», — сообщили источники газеты «Известия».
Эксперты из области военно-промышленного комплекса отмечают, что такой шаг позволит усилить защиту кораблей не только от воздушных атак, но и от противокорабельных ракет и высокоточного оружия.

Согласно мнению экспертов, корабельная версия системы ПВО «Панцирь-М» представляет собой наиболее современное зенитно-ракетно-артиллерийское вооружение в этой области. Морская модификация комплекса «Панцирь-С1» способна поражать цели на высоте от одного метра до нескольких десятков километров. Также отмечается, что радиолокационная станция «Панциря-М» может обнаруживать цели на расстоянии до 75 километров, а сам комплекс обеспечивает защиту корабля от воздушных атак в радиусе 40 километров и на высоте до 15 километров.

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