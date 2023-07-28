Politico: США намерены начать поставки танков Abrams на Украину уже в сентябре

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Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине уже в сентябре текущего года, сообщает газета Politico со ссылкой на собственные источники.
Издание уточняет, что вначале Белый дом намерен отправить военную технику в Германию для модернизации, и только затем первая партия «Абрамсов» будет передана Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако каков будет объем этой самой партии,источники Politico не уточняют.
Ранее пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер подчеркнул, что в настоящий момент продолжается обучение экипажей ВСУ. В то же время, производится модернизация танков М1 и М2, чтобы превратить их в тот вариант, который необходим украинским войскам.
При этом наличие танков Abrams у ВСУ, возможно, сможет повлиять на ход некоторых боев, однако переломить ситуацию в конфликте в целом американские танки не смогут, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
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Ранее пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер подчеркнул, что в настоящий момент продолжается обучение экипажей ВСУ. В то же время, производится модернизация танков М1 и М2, чтобы превратить их в тот вариант, который необходим украинским войскам.
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Артем Путинцев