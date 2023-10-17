Politico: Украина впервые применила для удара американские ракеты ATACMS

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Вооруженные силы Украины впервые применили американские ракеты ATACMS для ударов по российским целя, сообщает Politico.
«Во вторник украинские войска применили поставленные США ракеты большей дальности для удара на востоке Украины после того, как Вашингтон тайно отправил это вооружение в последние недели», - прокомментировали ситуацию в издании.
Ранее в WSJ сообщили, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.
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