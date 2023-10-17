Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Politico: Украина впервые применила для удара американские ракеты ATACMS

Politico: Украина впервые применила для удара американские ракеты ATACMS

17 октября 2023, 17:38
Фото: iStock/typhoonski

Фото: iStock/typhoonski

Вооруженные силы Украины впервые применили американские ракеты ATACMS для ударов по российским целя, сообщает Politico.
«Во вторник украинские войска применили поставленные США ракеты большей дальности для удара на востоке Украины после того, как Вашингтон тайно отправил это вооружение в последние недели», - прокомментировали ситуацию в издании.

Ранее в WSJ сообщили, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.


В то же время, американский экс-дипломат Час Фриман заявил, что Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель. По мнению Фримана, пролилось очень много крови. Бывший дипломат отметил, что, если переговоры между РФ и Украиной произойдут, то они будут проходить на российских условиях.

Читайте также:

Макговерн: Гибель людей по вине Зеленского заслуживает презрения

Пушилин: Ситуация в Газе повлияет на поставки оружия Украине, но не сразу

Марочко рассказал о прибытии свежих сил ВСУ на Краснолиманском направлении
#сша
#украина
#всу
#ракета
#сво
Читайте нас в
Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS
17 октября 2023, 18:55

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выполнение договоренностей.
«Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно – «атакамсы» себя показали»,-сообщил Владимир Зеленский.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства США уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.

«Ну что, ATACMS уже у нас. Спасибо нашим партнерам», - написал Гончаренко.мОн также уточнил, по Бердянску был нанесен удар именно с помощью этих ракет.
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что удар по Бердянску был нанесен ракетами ATACMS. При этом официального подтверждения не было. При этом сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявлял, что минувшей ночью ВСУ «плотно работали с большого расстояния». Он предположил, что они использовали ракеты ATACMS.

Читайте также:

На Украине заявили, что удар по Бердянску был нанесен с помощью ATACMS

«Резня»: Зеленский погубил сотни тысяч украинцев, считают в США

В США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине
#украина
#сво
#всу
Читайте нас в
СМИ: Байден в сентябре пообещал Зеленскому ракеты ATACMS
NYT: Байден в сентябре обещал Зеленскому ATACMS с ограниченным радиусом действия
17 октября 2023, 18:52

Фото: iStock/bpawesome

Президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому дальнобойные ракеты ATACMS еще в сентябре, однако исключительно с ограниченным радиусом действия. Об этом пишет New York Times.
Отмечается, что Байден некоторое время не хотел одобрять поставку этого типа вооружения из-за опасений начала прямого конфликта с Россией.

Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

Напомним, помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш сообщал, что американская армия может передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, если президент Джо Байден сочтет такое решение необходимым. Он подчеркнул, что американская армия уже знает, какие именно ракеты отправит на Украину, в случае одобрения данного решения Байденом. 

Читайте также:

США готовы передать Киеву ATACMS, если Байден примет такое решение

Сальдо допустил, что ВСУ обстреляли Скадовск недавно полученными ракетами

СМИ: несколько ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни
#сша
#россия
#армия
#вооружение
#всу
#ракеты
#джо
Читайте нас в
Сальдо допустил, что ВСУ обстреляли Скадовск недавно полученными ракетами
Сальдо: ВСУ обстреляли Скадовск, предположительно, недавно полученными ракетами
17 октября 2023, 18:37

Фото: iStock/aapsky

Глава региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что ВСУ нанесли удар по Скадовску Херсонской области, предварительно, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами. В результате этой атаки пострадали двое мирных жителей.
Сальдо добавил, что из-за обстрела украинских войск ​такого рода боеприпасами сгорел частный дом в Новой Каховке, а также повреждена линия электроснабжения. 

Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия. 

Напомним, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.

Читайте также:

WSJ: небольшое количество ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни

Экс-морпех Берлетик: ВС РФ эффективно уничтожают военные объекты Украины

Дипломат Фриман: Украина не сможет захватить Крым и лишится территорий
#россия
#военные
#дом
#украина
#вооружение
#вс рф
#ракеты
Читайте нас в
США тайно передали ракеты ATACMS Киеву, чтобы РФ не успела переместить вооружение
CNN: США передали ВСУ ATACMS тайно, чтобы РФ не успела переместить технику
17 октября 2023, 18:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника.
«США решили в последние недели отправить их тайно, потому что они хотели застать россиян врасплох, особенно после месяцев открытых прений о том, должен ли президент (США) Джо Байден согласиться на отправку этого оружия», - говорится в статье.

При этом уточняется, что в России знают о радиусе действия ракет ATACMS. В связи с этим в США испытывали опасения, что ВС РФ смогут переправить свое вооружение за пределы досягаемости еще до того, как Украина начнет их использовать.

Ранее стало известно, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.

Читайте также:

Politico: Украина впервые применила для удара американские ракеты ATACMS

На Украине заявили, что удар по Бердянску был нанесен с помощью ATACMS

В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ
#сша
#всу
#вс рф
#ракеты
#байден
#удар
Читайте нас в
ВСУ сменили тактику контрнаступления на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ перешли к локальным атакам на Запорожском направлении
17 октября 2023, 17:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ сменили тактику на Запорожском направлении из-за больших потерь, теперь они ведут локальные бои. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он также подчеркнул, что ВС РФ отражают все попытки атаки ВСУ. Кроме того, российские военные перешли к активной обороне и наносят противнику значительный урон.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.

Читайте также:

«Резня»: Зеленский погубил сотни тысяч украинцев, считают в США

В США вынесли Украине приговор

Большое число украинских военных сдаются в плен ВС РФ
#сша
#военные
#новости
#всу
#вс рф
#зеленский
Читайте нас в
СМИ: несколько ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни
WSJ: небольшое количество ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни
17 октября 2023, 17:17

Фото: iStock/vadimrysev

Небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Об этом пишет Wall Street Journal.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области. 

Напомним, в российских СМИ появилась информация о том, что удар по Бердянску был нанесен ракетами ATACMS. При этом официального подтверждения не было. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявлял, что минувшей ночью ВСУ «плотно работали с большого расстояния». Он предположил, что они использовали ракеты ATACMS.

Читайте также:

На Украине заявили, что удар по Бердянску был нанесен с помощью ATACMS

В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS

Экс-морпех Берлетик: ВС РФ эффективно уничтожают военные объекты Украины
#военные
#дмитрий рогозин
#сми
#всу
#вс рф
#ракеты
#удар
Читайте нас в
В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ
Экс-морпех Берлетик: ВС РФ эффективно уничтожают военные объекты Украины
17 октября 2023, 16:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что ВС России продолжают эффективно бить по позициям украинских войск и военным объектам Украины. Об этом Берлетик сообщил на своем YouTube-канале The New Atlas.
По мнению Берлетика, в ближайшем будущем украинские войска потеряют все возможности для атаки и ведения боев, что даст возможность российским военнослужащим начать свои различные военные операции.

Ранее командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк заявил, что РФ подготовила мощную оборону и технически превосходит украинскую армию. Лисюк также отметил превосходство ВС РФ над украинскими силами. По его словам, российская сторона превосходит ВС Украины в численности, а также обладает более совершенными средствами РЭБ и разведывательным оборудованием.

Читайте также:

AC: американцы должны узнать правду о контрнаступлении ВСУ

Дипломат Фриман: Украина не сможет захватить Крым и лишится территорий

«Никаких иллюзий»: Украинский полковник Лисюк сделал мрачное признание о ВСУ
#военные
#украина
#крым
#операции
#всу
#вс рф
Читайте нас в
На Украине заявили, что удар по Бердянску был нанесен с помощью ATACMS
Гончаренко: при ударе по Бердянску использовали переданные Украине ATACMS
17 октября 2023, 15:51

Фото: iStock/typhoonski

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства США уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.
«Ну что, ATACMS уже у нас. Спасибо нашим партнерам», - написал Гончаренко.

Он также уточнил, по Бердянску был нанесен удар именно с помощью этих ракет.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что удар по Бердянску был нанесен ракетами ATACMS. При этом официального подтверждения не было. При этом сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявлял, что минувшей ночью ВСУ «плотно работали с большого расстояния». Он предположил, что они использовали ракеты ATACMS.

Читайте также:

ВСУ потеряли почти 500 человек на Донецком направлении

«Резня»: Зеленский погубил сотни тысяч украинцев, считают в США

Пушилин считает, что Запад постепенно перекроет поставки оружия Украине
#дмитрий рогозин
#сми
#всу
#ракеты
#удар
Читайте нас в
В США обратились к Байдену с резкой просьбой
AC: американцы должны узнать правду о контрнаступлении ВСУ
17 октября 2023, 15:11

Фото: iStock/Jon Rehg

Обозреватель Питер ван Бурен заявил, что президент США Джо Байден должен рассказать своему народу, как на самом деле обстоят дела с контрнаступлением украинских войск. Об этом сообщает The American Conservative.
Ван Бурен отметил, что украинское контрнаступление провалилось и задался вопросом о том, каковы будут дальнейшие действия со стороны Вашингтона. Обозреватель выдвинул предположение, что американское правительство пытается заставить РФ покинуть территорию, которая была получена после начала специальной операции. 

Ван Бурен подчеркнул, что такой план США обречен на провал, так как ВС России, обороняясь в процессе контрнаступления ВСУ, смогли занять новые территории. Он добавил, что о том, что сейчас происходит на Украине, американцы должны узнать от Байдена, но не от Зеленского.

Ранее американский экс-дипломат Час Фриман заявил, что Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель.

Читайте также:

Дипломат Фриман: Украина не сможет захватить Крым и лишится территорий

Полковник Макгрегор призвал Байдена сократить траты на нужды Украины

На новом заводе «Алмаз-Антея» будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу
#сша
#правительство
#украина
#план
#крым
#операции
#траты
#дипломат
#всу
#рф
#пво
#шойгу
#контрнаступление
Читайте нас в
Достижения.рф